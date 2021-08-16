الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 16 أوت

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سيدي بوزيد: تسجيل 3 وفيات و20 إصابة جديدة مقابل 11 حالة شفاء



سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاثنين، 3 وفيات و20 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 110 حالة شفاء، حسب ما أفاد به كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، بشير سعيدي، في تصريح لـ"وات".

وباحتساب الحصيلة الجديدة، يرتفع العدد الجملي للإصابات إلى 23 ألفا و207 إصابات منها 21 ألفا و878 حالة شفاء و717 حالة وفاة.

هذا ويبلغ عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية حاليا 133 مصابا بعد ايواء 16 مصابا اليوم، حيث يقيم 79 مصابا بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، و11 بالمستشفى المحلي ببئر الحفي، و10 بالمستشفى المحلي بالرقاب، و8 بالمستشفى المحلي بسيدي علي بن عون، و6 بمستشفى أولاد حفوز، و10 بمستشفى المكناسي، ومصابين اثنين بمستشفى منزل بوزيان، و7 بمستشفى جلمة. هذا وبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم إجراؤها بالجهة منذ ظهور فيروس "كورونا"، 70 ألفا و54 تحليلا بعد رفع 65 تحليلا جديدا بتاريخ اليوم.

وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات سيدي بوزيد الغربية بـ7765 حالة، تليها المكناسي بـ2187 حالة، ثم سيدي بوزيد الشرقية بـ1916 حالة، ثم المزونة بـ1750 حالة، ثم الرقاب بـ 1702 حالة، وأولاد حفوز بـ1533 حالة، والسوق الجديد بـ1361 حالة، وجلمة بـ1263 حالة، ثم بن عون بـ1115 حالة، ثم بئر الحفي بـ845 حالة، ومنزل بوزيان بـ806 حالات، ثم السبالة بـ769 حالة، وأخيرا السعيدة بـ 221 حالة.







المنستير: تسجيل 4 وفيات و308 إصابات و846 حالة تعافي جديدة خلال ثلاثة أيام



سجلت الجهة الصحية بالمنستير 4 وفيات جديدة، و308 إصابات إضافية منها 69 إصابة بمعتمدية المنستير، و846 حالة تعافي خلال ثلاثة أيام من 12 الى 14 أوت الجاري ليتطور المجموع منذ بداية الجائحة إلى 839 حالة وفاة، و36 ألفا و537 إصابة، و33 ألفا و60 حالة تعافي، وفق ما نشرته اليوم الاثنين الإدارة الجهوية للصحة بصفحتها الالكترونية الرسمية



وعرفت الجهة انخفاضا في عدد الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن بولاية المنستير خلال ال14 يوما الأخيرة وإلى حدودّ يوم 14 أوت الجاري 262 إصابة، غير أنّ الولاية وجميع معتمدياتها مازالت مصنفة ذات اختطار مرتفع جدّا باعتبار أنّ الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن على مستوى المعتمديات تراوحت خلال ذات الفترة بين 536 إصابة بالوردانين و119 إصابة بقصر هلال.



وتعدّ الجهة حاليا 2935 حالة نشطة، و108 حالات مصابة بفيروس "كورونا" مقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات، وتراجعت نسب اشغال أسرة "كوفيد" بالجهة إلى 42 فاصل 4 في المائة.



وبلغ من ناحية أخرى مجموع الملقحين على مستوى المراكز الجهوية بالمنستير وقصر هلال والمكنين وجمال للتلقيح ضدّ "كوفيد19" أو مع الفريق المتنقل 155 ألفا و958 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضدّ "كوفيد19" إلى غاية 14 أوت الجاري، أي بنسبة تغطية 25 فاصل 93 في المائة بالنسبة إلى مجموع السكان بالولاية



وسجلت الجهة الصحية بالمنستير في اليوم الوطني الأول للتلقيح المكثف 8 أوت الجاري تلقيح 19 ألفا و134 شخصا من الذين تتراوح أعمارهم 40 سنة فما فوق، وخلال اليوم الوطني الثاني للتلقيح المكثف ضدّ "كوفيد19" 15 أوت الجارى تلقيح مجموع 32 ألفا و156 شخصا من الشريحة العمرية 18 سنة 39 سنة.



