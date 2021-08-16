الحماية المدنية تطفئ 69 حريقا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أطفأت وحدات الحماية المدنية، أمس الأحد، 69 حريقا بمناطق مختلفة، وفق ما أورده بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الإثنين.



وقامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنيّة، وفق ذات المصدر، بـ 388 تدخلا، بينها 69 لإطفاء حرائق و97 للنجدة والإسعاف بالطرقات و197 للإسعاف في غير حوادث المرور و16 في حوادث شواطئ.







