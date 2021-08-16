قائمة لاعبي الترجي الرياضي لمسابقة رابطة ابطال افريقيا

كشف الترجي الرياضي عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك عن قائمة لاعبيه لمسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022.

وضمت القائمة بالخصوص اللاعبين الذين تم انتدابهم خلال الميركاتو الصيفي وهم زياد المشموم والنيجيري انايو ايوالا والايفواري دافيد برو كوفي والغاني برسيوس بواه.



وشملت القائمة 34 لاعبا في المجموع وبامكان الترجي الرياضي اضافة ستة لاعبين اخرين خلال الميركاتو الشتوي.



يذكر ان الترجي الرياضي معفى من خوض الدور التمهيدي الاول لمسابقة رابطة ابطال افريقيا في حين سيواجه في الدور التمهيدي الثاني المتاهل من نادي كيكوزي الزنجباري واتحاد طرابلس الليبي ذهابا خارج تونس بين 15 و17 اكتوبر وايابا في رادس بين 22 و24 من الشهر ذاته.



وفي ما يلي قائمة اللاعبين :



في حراسة المرمى : معز بن شريفية - فاروق بن مصطفى - صدقي الدبشي - وسيم القروي

في الدفاع : عبد القادر بدران - نور الباجي - أمين بن حيدة - بلال شبار - خليل شمام - إلياس شتي - زياد مشموم - حمدي النقاز - ويليام توغي - محمد علي اليعقوبي

في وسط الميدان : عبد الرؤوف بن غيث - فادي بن شوق - محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي - فوسيني كوليبالي - رائد الفادع - سيدريك غبو - أمين المسكيني - بدرة المولهي - التريكي

في الهجوم : رشاد العرفاوي - أنيس البدري - نسيم بن خليفة - برسيوس بواه - زياد بريمة - حمدو الهوني - انايو إيوالا - دافيد برو كوفي - علاء الدين المرزوقي - فاروق الميموني



