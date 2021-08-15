وصول طائرة عسكرية كويتية محملة بالأوكسجين لدعم جهود تونس في مكافحة الجائحة

حلت اليوم الأحد بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية كويتية محملة بعشرين طن من الأكسجين السائل منحتها دولة الكويت الشقيقة لبلادنا في إطار دعم جهودها لمكافحة جائحة كوفيد-19.



وأعربت رئاسة الجمهورية في بلاغ اليوم عن تجديد تونس الإعراب عن تقديرها الشديد للمد التضامني النبيل والمتواصل الذي بادرت به دولة الكويت بما يعكس مدى عمق أواصر الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.



وتجدر الإشارة إلى ان تسلّم هذه الشحنة من الاكسجين تم بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، والمكلف بتسيير وزارة الصحة، علي مرابط، و المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، الفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، والمدير العام للصحة العسكرية، الفريق طبيب مصطفى الفرجاني، و سفير دولة الكويت بتونس علي أحمد الظفيري.







