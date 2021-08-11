بنزرت: تسليم 4 مساكن اجتماعية جديدة لمستحقيها بمنطقتي غار الملح ورفراف

وات - تولّت مصالح اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي ببنزرت تسليم 4 مساكن اجتماعية منجزة حديثا لفائدة مستحقيها بمنطقتي غار الملح ورفراف، وفق ما افاد به المنسق الجهوي المكلف بملف السكن الاجتماعي بمركز الولاية، رياض بن نصر، في تصريح لـ"وات".



وأوضح المصدر ذاته ان هذه الوحدات السكنية تبلغ تكلفتها المالية حوالي 120 الف دينار، وتندرج ضمن الجزء الأول من البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي المتعلق بإزالة الاكواخ وإعادة البناء على عين المكان.



يذكر ان العدد الجملى للمساكن الاجتماعية التي صادقت عليها اللجنة الاستشارية الجهوية للسكن الاجتماعي ببنزرت، بلغ 503 مساكن بكلفة ناهزت 14 مليونا و108 آلاف دينار، تم توزيعها فى اطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي فى محوره الاول المتعلق بالهدم واعادة البناء، ومنها 452 مسكنا استكملت وتم تسليمها لاصحابها، بينما يجري انجاز 51 مسكنا اضافيا ستسلم لمستحقيها حال استكمالها.

وفي اطار المحور الثالث المتعلق بتحسين النواة السكنية وظروف عيش المتساكنين، تم بناء 6 مساكن باضافة بيت ومطبخ ووحدة صحية، منها 4 مساكن بمعتمدية جومين، ومسكن بمعتمدية تينجة، ومسكن آخر بمعتمدية غزالة، وذلك بكلفة مالية ناهزت 120 الف دينار، وفق ذات المصدر.



