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بنزرت: القبض على شخص بتهمة افتعال حريق منطقة الدمنة برأس الجبل

Publié le Mardi 10 Août 2021 - 15:43قراءة: 0 د, 31 ث
وات - قبضت مصالح الحرس الوطني برأس الجبل من ولاية بنزرت، ظهر اليوم الثلاثاء، على شخص بتهمة افتعال الحريق الذي اندلع صباح اليوم بمنطقة الدمنة من معتمدية رأس الجبل، وفق ما أفاد به مصدر جهوي مسؤول في تصريح لـ"وات".

وأوضح المصدر ذاته ان مصالح الحرس الوطني بالمنطقة تولت، بناء على معطيات مؤكدة، تكثيف التحريات الامنية بشأن الحريق وأسبابه، قبل ان تتمكن ظهر اليوم من حصر الشبهة في أحد الاشخاص والقاء القبض عليه، في انتظار استكمال باقي الابحاث والاجراءات القانونية بشأنه وما قد يكشف عنه البحث.
هذا تتواصل حتى الساعة التدخلات الميدانية من قبل مصالح الحماية المدنية والجيش والحرس الوطنيين وعدد من المواطنين المتطوعين لاخماد الحريق.


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