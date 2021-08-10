بنزرت: اندلاع اكثر من 09 حرائق بجهة بالجهة في اقل من 24ساعة

وات -

شهدت جهة بنزرت خلال الاربع والعشرين ساعة الاخيرة نشوب اكثر من تسعة (09) حرائق تطلبت تفعيل المخططات المحلية لتنظيم النجدة للسيطرة عليها واخمادها وايضا الحد من نسق انتشارها في النسيج الغابي بالجهة الى جانب حماية الممتلكات العانة والخاصة وتامينها من اي مخاطر ،وفق ما اكده رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت محمد قويدر لمراسل وات بالجهة .واوضح المصدر ذاته ان تلك الحرائق توزعت على اكثر من منطقة ، ففي معتمدية بنزرت الشمالية لازالت النيران تشتعل في اجزاء متفرقة من غابة الناظور الشاسعة رغم السيطرة عليها منتصف نهار اليوم لكن رياح الشهيلي ادت الى اشتعال النيران مجددا حتى الساعة رغم مجهودات فرق الحماية المدنية والغابات .وفي معتمدية غار الملح شهد اليوم جبل الناظور نشوب حريق هائل اتى على عديد الهكتارات من الغابة الشعراء وتتواصل عمليات اطفائه الى خد الان .وبمعتمدية سجنان فشهدت منطقتا بوجبلة والظواهرية نشوب حريقين متزامنين اتيا على حوالي 25هك من النسيج الغابي المتنوع قبل ان يقع السيطرة عليهما عشية اليوم وتامين ما لا يقل عن 20مسكنا .وبمعتمدية منزل جميل شهدت منطقة عين بوراس نشوب حريق بالمكان نتيجة اشتعال محول كهربائي مما ادى الى احتراق اسطبل وحوالي 5بقرات وكمية هامة من التبن قبل ان يقع اخماده وهو ما حدث كذلك بمنطقة العزيب التي شهدت هي ايضا نشوب حريق في مساحات هامة من الحصيدة والاشجار البعلية .كما شهدت معتمديتا ماطر وجومين نشوب حريقين متفرقين تمت السيطرة عليهما في الابان دون ان يخلفا اضرارا تذكر .وكانت معتمدية راس الجبل شهدت هي الاخرى صباح اليوم نشوب حريق بغابة الدمنة تطلبت استنفار جميع الوسائل التابعة للحماية المدنية والغابات والدفاع الوطني الذي سخر طائرة عمودية وحضيرة كاملة من عناصر الجيش الوطني للسيطرة عليه قبل ان تؤكد مصادر جهوية ومحلية مسؤولة القاء القبض على شخص اصيل المنطقة بشبهة في افتعال الحريق .واشاروالي بنزرت الى ان عددا من مناطق الولاية شهدت ايضا انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي نتيجة نشوب عدة حرائق في عدد من المحولات الكهربائية الرئيسية والثانوية بسبب موجة الحر الشديد التي تشهدها الجهة منذ ليلة امس على غرار بقية جهات البلاد ،حيث سخرت المصالح الفنية للشركة التونسية للكهرباء والغاز كل الامكانيات المتوفرة لتسريع عمليات الاصلاح واعادة التيار الكهربائي لفائدة المواطنين .وشدد رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة على ان جميع الهياكل والمصالح الجهوية والمحلية للجنة الجهوية لتنظيم النجدة ونظيراتها اامحلية في حالة انعقاد دائم اضافة الى تواصل العمل الميداني للسيطرة على جميع الحرائق واعادة التزود بالتيار الكهربائب والماء الصالح للشرب وغيرها من المرافق .وقد فتحت مصالح الحرس والامن الوطنيين تحقيقات حول مختلف الحراىق التي شهدتها الجهة ،وفق والي بنزرت .