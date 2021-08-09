ارتفاع محصول الحبوب ولأول مرة لم يتم إتلاف كميات منه خلال التجميع

وات - ارتفعت كمّيات الحبوب المجمّعة على الصعيد الوطني، إلى غاية 06 أوت 2021، بنسبة 14 بالمائة مقارنة بموسم التجميع الفارط لتبلغ حوالي 8,1 مليون قنطار وسط عدم تسجيل اي اشكاليات على مستوى عمليات قبول الحبوب من الفلاحين وخزن الكميات المجمعة و إحالتها إلى مناطق الاستهلاك.



واكد الديوان الوطني للحبوب، انه رغم اهمية المحصول مقارنة بالسنوات الماضية ولأول مرة لم يتم إتلاف كميات من الحبوب خلال عملية التجميع لافتا الى انه تم الانطلاق في إجلاء الكميات المجمّعة بصفة مبكّرة منذ الأسبوع الأوّل من شهر جوان ومضاعفة مهمات تأطير و مراقبة نشاط مراكز التجميع إذ بلغت 90 مهمّة شملت مختلف مناطق الإنتاج و التجميع.



وحسب إحصاءات الديوان، بلغت الكميات المجمعة نسبة 49 بالمائة من الإنتاج بالنسبة لجميع المواد الذي تم تقديره بــــ 16,4 مليون قنطار أو نسبة 70 بالمائة بالنسبة للقمح الصلب. وتتوزع كمّيات الحبوب المجمّعة على 7,5مليون قنطار من القمح الصّلب بنسبة 93 بالمائة و0.4مليون قنطار من القمح اللّين بنسبة 5 بالمائة و0,2مليون قنطار من الشعير بنسبة 2 بالمائة.



واستأثرت ولايات الشمال الغربي بالنصيب الأوفر من الكميات المجمعة حيث بلغت كميات الحبوب المجمعة بهذه الجهة ما يعادل 4.6مليون قنطار أي بنسبة 57 بالمائة تقريبا من التجميع الوطني فيما ناهزت هذه الكميات على التوالي 3 مليون قنطار و0,5 مليون قنطار بولايات الشمال الشرقي والوسط أي بنسبة 37 بالمائة و6 بالمائة تباعا.

وتحتل ولاية باجة المرتبة الأولى حيث تمّ تجميع ما يقدّر بحوالي 2,3 مليون قنطار بنسبة 28 بالمائة ، تليها ولاية بنزرت بحوالي1,6مليون قنطار بنسبة 20بالمائة فولاية جندوبة بحوالي1 مليون قنطار(12بالمائة).



