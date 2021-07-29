العائدات السياحية لتونس تراجعت بحلول 20 جويلية الجاري بنسبة 19 بالمائة

وات -

تراجعت العائدات السياحية لتونس، بحلول يوم 20 جويلية 2021، بنسبة 19 بالمائة لتبلغ زهاء مليار دينار وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي.وارتفعت في المقابل مداخيل الشغل المجمعة ، بنسبة 30 بالمائة لتبلغ زهاء 771ر3 مليار دينار بحلول يوم 20 جويلية 2021 وبالمقارنة مع نفس الفترة من 2020.وتراجع اجمالي خدمة الدين العمومي بنسبة 25 بالمائة، وفق بيانات يوم 20 جويلية 2021، لتصل الى 2ر4 مليار دينار ان كانت في حدود 6ر5 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2020.وارتفع الحجم الإجمالي لإعادة التمويل ، بحلول يوم 28 جويلية 2021، الى 1ر11 مليار دينار مشكلا ارتفاعا بنسبة 11 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020سجلت المبادلات بين البنوك ، بدورها، ارتفاعا بنسبة 15 لتبلغ زهاء 5ر1 مليار دينار وفق بيانات البنك المركزي التونسي .