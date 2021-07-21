استعدادا لالعاب طوكيو - المنتخب التونسي للكرة الطائرة ينهزم امام نظيره الايطالي 0-3

وات -

انهزم المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة صباح اليوم الأربعاء أمام نظيره الايطالي بنتجية 3 - 0 في مباراة ودية، أقيمت في اليابان ضمن استعدادات المنتخبين لخوض غمار أولمبياد طوكيو.وجاءت تفاصيل الأشواط بواقع 25 - 20 ، 25 -19، 25 -16.ويخوض المنتخب الوطني التونسي يوم السبت القادم أولى مبارياته في الأولمبياد أمام البرازيل، ضمن المجموعة الثانية التي تضم كذلك منتخبات الأرجنتين والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا.