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استعدادا لالعاب طوكيو - المنتخب التونسي للكرة الطائرة ينهزم امام نظيره الايطالي 0-3

Publié le Mercredi 21 Juillet 2021 - 15:15قراءة: 0 د, 19 ث
وات - انهزم المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة صباح اليوم الأربعاء أمام نظيره الايطالي بنتجية 3 - 0 في مباراة ودية، أقيمت في اليابان ضمن استعدادات المنتخبين لخوض غمار أولمبياد طوكيو.

وجاءت تفاصيل الأشواط بواقع 25 - 20 ، 25 -19، 25 -16.


ويخوض المنتخب الوطني التونسي يوم السبت القادم أولى مبارياته في الأولمبياد أمام البرازيل، ضمن المجموعة الثانية التي تضم كذلك  منتخبات الأرجنتين والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229540

BenMoussa  ()  |Mercredi 21 Juillet 2021 à 17h 21m |           
هل يتم الاستعداد بالانهزام كما ورد في العنوان ؟ ! ! !
"استعدادا لالعاب طوكيو - المنتخب التونسي للكرة الطائرة ينهزم ... "



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