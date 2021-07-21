أسعار النفط تنخفض قبل تقرير المخزونات الأمريكية

الأناضول -

انخفضت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة في آسيا، الأربعاء، مع ترقب تقرير المخزونات الأمريكية، في وقت تستمر مخاوف تفشي فيروس كورونا المتحور "دلتا" وتأثير اتفاق "أوبك+" على زيادة المعروض بالضغط على الأسعار.وبحلول الساعة 6:43 (ت.غ)، كانت عقود خام برنت القياسي، تسليم سبتمبر/أيلول، تتداول عند 69.03 دولار للبرميل، بانخفاض 32 سنتا أو 0.46 بالمئة.ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم سبتمبر أيضا، 31 سنتا أو بنسبة 0.46 بالمئة، إلى 66.89 دولار للبرميل.وتصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في وقت لاحق الأربعاء، تقريرها حول مخزونات الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الماضي.وعلى مدى الأسابيع الثمانية السابقة، شهدت المخزونات الأمريكية هبوطا حادا مع انتعاش الطلب على الوقود، ما شكل عامل دعم للأسعار، لكن اتساع تفشي متحور "دلتا" يلقي بظلاله على توقعات المحللين بشأن البيانات المنتظر صدورها.والأحد، أعلن تحالف منتجي "اوبك+" عن اتفاق على زيادة تدريجية في الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بحلول ديسمبر/كانون الأول، بمعدل زيادة شهرية 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من أغسطس/آب.وإثر الاتفاق، هوت أسعار الخام بحدة لتخسر نحو 7 بالمئة، الإثنين.لكن أسعار الخام سجلت مكاسب بنسبة واحد بالمئة عند التسوية، الثلاثاء، مع سعي المتعاملين لاستغلال هبوط الأسعار.