سليانة:  إكتظاظ ملحوظ بالمركز الجهوي للتلقيح وإقبال مكثف خاصة من الشباب تزامنا مع انطلاق الايام المفتوحة للحملة

وات -

شهد المركز الجهوي للتلقيح بسليانة المدينة، اليوم الثلاثاء، وذلك تزامنا مع إنطلاق الحملة الوطنية المفتوحة للتلقيح ضد فيروس "كورونا" لمن تتجاوز أعمارهم 18 سنة، إكتظاظا ملحوظا، حيث توافد عدد كبير من المواطنين خاصة من الشباب، ما دفع بمكونات المجتمع المدني للتدخل قصد تنظيم الصفوف، حسب ماعاينته "وات".من جهته، ذكر المدير الجهوي للصحة بسليانة، عادل الحدادي، في تصريح لـ"وات"، أن حملة التلقيح المفتوحة تهدف إلى تطعيم أكبر عدد من المواطنين المسجلين في منظومة التلقيح "إيفاكس"، لافتا الى إقبال عدد هام على التلقيح في إطار هذه المبادرة رغم ضعف التنظيم، نظرا لأن قرار اطلاق هذه الحملة جاء في وقت وجيز.وأكد، في سياق متصل، على توفر الجرعات الكافية من التلقيح والتي تقارب 1600 جرعة من لقاح أسترازينيكا، و800 جرعة من لقاح "سينوفارم"، مشيرا إلى أن الجرعات متوفرة في الصيدلية المركزية بالكاف ويمكن التزود في أي وقت.وأعرب عدد من الأشخاص الذين تلقوا التلقيح، في تصريحات متطابقة لـ"وات"، عن إستحسانهم لهذه المبادرة، خاصة وأن الحل الوحيد لمجابهة الفيروس هو التلقيح، وفق تعبيرهم.NaN