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تسمية ريم الجرو رئيسة للهيئة التونسية للاستثمار

Publié le Lundi 19 Juillet 2021 - 19:22 قراءة: 0 د, 7 ث
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في بلاغ، الإثنين، أنّه تمت تسمية ريم الجرو، رئيسة للهيئة التونسية للاستثمار، خلفا للسيد بليغ بن سلطان.

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