أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في بلاغ، الإثنين، أنّه تمت تسمية ريم الجرو، رئيسة للهيئة التونسية للاستثمار، خلفا للسيد بليغ بن سلطان.



