أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في بلاغ، الإثنين، أنّه تمت تسمية ريم الجرو، رئيسة للهيئة التونسية للاستثمار، خلفا للسيد بليغ بن سلطان.
تسمية ريم الجرو رئيسة للهيئة التونسية للاستثمار
En continu
.
الاثنين 19 جويلية 2021|9 ذو الحجة 1442
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:22
|19:38
|16:16
|12:33
|05:15
|03:29
|
27°
|32°
|% 50
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
6.17 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|32°-23
|32°-23
|33°-24
|34°-24
|36°-26
- Avoirs en devises
21461,4
(19 juill)
- Jours d'importation
135
- 1 € = 3,31318 DT 1$ =2,80357 DT
- Solde Compte du Trésor (19 juill) 1729,9 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(1 763 629) كورونا: 173 وفاة و31.12 نسبة التح
( 45 462) توضيح مجموعة إعلام فرانس ميديا حو
( 42 198) وزارة الصحة: قرابة 914 ألف شخص يست
( 41 859) فيديو اليوم: أنس جابر تنفعل على مش
( 29 475) فيديو اليوم : وزير المالية علي الك
( 28 638) بينها منح عطل استراحة للأعوان العم
( 28 144) يورو 2020: مواعيد مباريات اليوم
( 25 197) وزارة الصحة: نسب الإصابات بفيروس ك
( 24 460) إذاعة " اي اف ام" تعتذر للنائب سيف
( 24 299) عبير موسي تستنكر ماجاء في بلاغ رئا
( 23 207) الف مبروك لتونس نجاح الاضراب !!
( 22 607) صندوق قطر للتنمية... هل هو مشروع
( 22 524) فتحي العيادي: لقاء الرئيس سعيّد با
( 21 871) الابقاء على وليد الزريبي بحالة سرا
( 21 791) وزارة الصحة تعلن عن ارتفاع كبير لم
( 21 772) ولاة تونس الكبرى يقرون جملة من الإ
( 21 554) وزارة الدفاع توضح بشأن نجاح تجربة
( 21 528) رئيس الجمهورية: أشخاص مأجورون في
( 21 057) مراسلة الجزيرة في ميامي تتعرض لموق
( 21 048) العلوي يسخر من لطفي زيتون والأخير
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 229477