المبادلات التجارية تسجل انتعاشة ملحوظة في جوان 2021 - معهد الاحصاء

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سجلت المبادلات التجارية انتعاشة ملحوظة في جوان 2021، بعد شهرين متتالين من التراجع، متجاوزة بذلك مستويات ما قبل الجائحة، فيفري 2020. وتجلى هذا الانتعاش بنسق أسرع بالنسبة للصادرات 1ر17 بالمائة مقارنة بالواردات 10 بالمائة، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الاثنين، حول المبادلات التجارية الخارجية لتونس بالأسعار الجارية.وشهدت المبادلات التجارية الخارجية لتونس، خلال السداسي الأول 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، زيادة ملحوظة في الصادرات بنسبة 27 بالمائة للصادرات فيما زادت الواردات بنسبة 3ر23 بالمائة مع البقاء في مستويات متقاربه من التي سجلت في سنة 2019.وقد تراجع العجز التجاري خلال شهر جوان 2021 بقيمة 4ر102 مليون دينار م د، ليبلغ 7ر1451 م د . وعرفت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا ب5ر4 نقاط، مقارنة بشهر ماي 2021 لتبلغ 4ر74 بالمائةارتفاع هام في الصادراتارتفعت الصادرات، بنسبة 1ر17 بالمائة في جوان 2021، لتصل الى قيمة 1ر4215 م د، متجاوزة بذلك مستويات ما قبل الجائحة، اي فيفري 2020، بنسبة 10 بالمائة منهية السداسي على منحى إيجابي.ويتجلى من خلال معطيات المعهد الوطني للإحصاء، أنه باستثناء صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية تحت نظام التصدير الكلي التي سجلت انخفاضًا بنسبة 8ر33 بالمائة، فقد شهدت جميع القطاعات تحت النظامين تطورا إيجابيا على غرار الفسفاط ومشتقاته بما قدره 4ر55 بالمائة والطاقة وزيوت التشحيم بنسبة 7ر38 بالمائة والمنسوجات والملابس والجلود بما يعادل 4ر18 بالمائة.كما شملت زيادة الصادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 1ر15 بالمائة، الذي ساهم بأكبر نسبة في التحسن العام للصادرات ، مدفوعة بشكل أساسي بتصدير الأسلاك والكوابل الكهربائية.تطور ملحوظ للوارداتوبين المعهد الوطني للإحصاء ان الواردات استأنفت هي الاخرى، بعد شهرين من الركود، نشاطها لتتخذ منحى تصاعديا، إذ سجلت زيادة بنسبة 10 بالمائة وتبلغ 8ر5666 م د، في شهر جوان 2021.وتعزى هذه الزيادة إلى العديد من المجموعات السلعية، مثل منتجات الطاقة، التي زادت بنسبة 3ر27 بالمائة، أهمها النفط الخام والمواد الخام والمنتجات نصف المصنعة 1ر8 بالمائة وابرزها المنتجات المعدنية. كما ارتفعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 6ر37 بالمائة والسلع الاستهلاكية على غرار السيارات وقطع الغيار.المبادلات التجارية حسب البلدانشهدت الصادرات مع بلدان الاتحاد الأوروبي تحسنا بنسبة 9ر12 بالمائة نتيجة الانتعاش المسجل مع جل البلدان على غرار فرنسا، 2 بالمائة، وألمانيا، 1ر41 بالمائة، وإسبانيا، 4ر5 بالمائة وبلجيكيا، 1ر55 بالمائةوعرفت الصادرات، في نفس التوجه، ارتفاعا مع الصين بنسبة 18 بالمائة وروسيا، 5ر5 بالمائة، بينما تراجعت مبيعاتنا مع إيطاليا بما قدره 3ر2 بالمائة.من ناحية اخرى سجلت الواردات ارتفاعا مع معظم الدول، إذ زادت المشتريات من منطقة الاتحاد الأوروبي، 5ر2 بالمائة، ومع الصين، 7ر4 بالمائة، وتركيا، 3ر24 بالمائة، والمغرب العربي، 8ر60 بالمائة، ومع تركيا 2ر86 بالمائة.نتائج الثلاثيوزادت الصادرات خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021، بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالثلاثي الاول من سنة 2021كما ارتفعت الواردات بنسبة 9ر8 بالمائة بالمقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2021.وتفاقم العجز التجاري خلال الثلاثي الثاني لسنة 2021 ليبلغ 6ر4181 م د.سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا ب7ر0 نقطة في الثلاثي الأول لسنة 2021 مقارنة الثلاثي الثاني 2021 حيث بلغت نسبة 8ر73 بالمائة.