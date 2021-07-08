النزول بعقوبة مهاجم الترجي الرياضي طه ياسين الخنيسي الى 6 اشهر (محامي اللاعب)

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قال علي عباس محامي مهاجم الترجي الرياضي طه ياسين الخنيسي في تدوينة نشرها يوم الخميس على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم نزلت بعقوبة اللاعب الى 6 اشهر.وكانت لجنة التاديب بالاتحاد الافريقي لكرة القدم قررت ايقاف طه ياسين الخنيسي لمدة 12 شهرا بداية من تاريخ الايقاف المبدئي في 19 ماي الماضي لخرقه قواعد مكافحة المنشطات.وافاد الاتحاد الافريقي لكرة القدم انه ثبتت إيجابية نتائج اختبار اللاعب طه ياسين الخنيسي لمادة محظورة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات خلال المباراة امام مولودية الجزائر ضمن رابطة الابطال الافريقية في 10 ماي 2021.ر-امين