   Amina Fakhet - سلطان حبّك  

النزول بعقوبة مهاجم الترجي الرياضي طه ياسين الخنيسي الى 6 اشهر (محامي اللاعب)

Publié le Jeudi 08 Juillet 2021 - 15:41 قراءة: 0 د, 30 ث
وات - قال علي عباس محامي مهاجم الترجي الرياضي طه ياسين الخنيسي في تدوينة نشرها يوم الخميس على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم نزلت بعقوبة اللاعب الى 6 اشهر.


وكانت لجنة التاديب بالاتحاد الافريقي لكرة القدم قررت ايقاف طه ياسين الخنيسي لمدة 12 شهرا بداية من تاريخ الايقاف المبدئي في 19 ماي الماضي لخرقه قواعد مكافحة المنشطات.

وافاد الاتحاد الافريقي لكرة القدم انه ثبتت إيجابية نتائج اختبار اللاعب طه ياسين الخنيسي لمادة محظورة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات خلال المباراة امام مولودية الجزائر ضمن رابطة الابطال الافريقية في 10 ماي 2021.
ر-امين




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 228918



En continu

Toutes les news

الجمعة 09 جويلية 2021|28 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:30 19:43 16:16 12:32 05:08 03:19
27°
 34° % 57 :الرطــوبة
تونــس 26°
4.12 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
35°-2634°-2534°-2339°-2636°-24
Babnet Tunisie Special Euro
  Prochain match le dimanche 11 juillet
  • Avoirs en devises
    21512,1

  • (8 juill)
  • Jours d'importation
    141
  •              1 € = 3,34166 DT        1$ =2,82745 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 juill)   2200,4 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة