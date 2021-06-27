سوسة: تفاصيل الحجر الصحي الشامل لمدة اسبوع بمعتمديات مساكن والقلعة الصغرى والنفيضة وكندار

أصدرت ولاية سوسة في ساعة متاخرة من مساء امس السبت بلاغا أوضحت فيه تفاصيل الحجر الصحي الشامل لمدة اسبوع الذي تم اقراره بمعتمديات مساكن والقلعة الصغرى والنفيضة وكندار والذي يشمل منع التنقل من وإلى المعتمديات المذكورة ابتداء من يوم الإثنين 28 جوان والى غاية 4 جويلية القادم.ويستثنى من هذا القرار المعنيون بالتنقل في اطار الاختبارات والامتحانات الوطنية والتزود بالمواد الحيوية الغذائية والطبية.كما تقرر، في اطار إجراءات الحجر الصحي الشامل، غلق جميع المحلات والفضاءات التجارية المفتوحة للعموم باستثنلاء المحلات الغذائية، والدعوة الى عدم مغادرة المنازل الا لقضاء الحاجيات الضرورية في المعتمديات الأربعة وذلك الى جانب منع جميع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة، وتعليق كافة التظاهرات سواء كانت علمية او رياضية او ثقافية وغيرها ومنع ارتياد دور العبادة.وأشار بلاغ الولاية الى ان العمل يبقى مستمرا في حدوده الدنيا بالنسبة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشات العمومية طبقا لما تضمنه بلاغ رئاسة الحكومة بتاريخ 20 جوان 2021 .وتبقى بقية معتمديات ولاية سوسة خاضعة لإجراءات الحجر الصحي الموجه الذي بدا امس السبت ويستمر الى غاية يوم الاحد 11 جويلية 2021 حيث يتم، بالخصوص، حظر الجولان من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا ومنع الاستهلاك بالمقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال، الى جانب منع اقامة الحفلات الخاصة والتظاهرات العامة.وياتي إقرار الحجر الصحي الشامل بمعتمديات مساكن والقلعة الصغرى والنفيضة وكندار بعد ما شهده مؤشر خطورة الوضع الوبائي بكامل ولاية سوسة من تطور ملحوظ في الأيام الأخيرة حيث بلغت نسبة حدوث العدوى لكل 100.000 ساكن بتاريخ السبت 26 جوان 2021 بمعتمديات مساكن 426 إصابة وبمعتمدية القلعة الصغرى533 إصابة وبمعتمدية النفيضة 477 إصابة وبمعتمدية كندار 694 إصابة.وتوزعت نسبة حدوث العدوى ببقية المعتمديات كالتالي : سوسة المدينة 354,6، وسوسة الرياض 368,7، وسوسة سيدي عبد الحميد 205، وسوسة جوهرة 299، وحمام سوسة 239، وأكودة 264، وسيدي بوعلي 293، والقلعة الكبرى 265، وبوفيشة 207، وسيدي الهاني 322، وزاوية القصيبة الثريات 121، وهرقلة 80 .