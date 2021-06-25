   Jammoussi - فينك يا غالي  

الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 25 جوان 2021

Publié le Vendredi 25 Juin 2021 - 12:16 قراءة: 0 د, 43 ث
وات -


سليانة: تسجيل 5 حالات وفاة و225 إصابة بفيروس "كورونا"


سجلت ولاية سليانة أمس الخميس أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة حيث تم رصد 5 حالات وفاة و225 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك العدد الجملي للحالات المؤكدة إلى 7951 حالة

وذكر مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة حسن المناعي ل(وات) أن نسبة الحالات الإيجابية بلغت 62،5 بالمائة، وأنه تم إجراء 360 تحليلا (سريعا وبي سي ار) موزعة بين 225 تحليلا إيجابيا و135 سلبيا.

وأضاف أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 69 إصابة بسليانة المدينة، و19 اصابة ببرقو و31 اثابة بالكريب و49 اصابة بمكثر و22 اصابة بكسرى و18 اصابة بقعفور و13 اصابة بالروحية، وحالتين بسيدي بورويس وحالة بكل من بوعرادة والعروسة

وقال المناعي أن عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة بلغت 32 حالة من بينها 8 بالإنعاش و42 بالمستشفيات المحلية، لافتا إلى أن عدد الحالات الإيجابية الخاضعة للحجر الصحي الإجباري بلغت 1088 حالة .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 228181



En continu

Toutes les news

الجمعة 25 جوان 2021|14 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:34 19:44 16:14 12:29 05:02 03:10
34°
 35° % 24 :الرطــوبة
تونــس 24°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
35°-2436°-2441°-2733°-2536°-25
Babnet Tunisie Special Euro
  Prochain match le samedi 26 juin
  • Avoirs en devises
    21387,5

  • (24 juin)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,31116 DT        1$ =2,82500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 juin)   599,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة