الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 25 جوان 2021

وات -

سليانة: تسجيل 5 حالات وفاة و225 إصابة بفيروس "كورونا"

سجلت ولاية سليانة أمس الخميس أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة حيث تم رصد 5 حالات وفاة و225 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك العدد الجملي للحالات المؤكدة إلى 7951 حالةوذكر مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة حسن المناعي ل(وات) أن نسبة الحالات الإيجابية بلغت 62،5 بالمائة، وأنه تم إجراء 360 تحليلا (سريعا وبي سي ار) موزعة بين 225 تحليلا إيجابيا و135 سلبيا.وأضاف أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 69 إصابة بسليانة المدينة، و19 اصابة ببرقو و31 اثابة بالكريب و49 اصابة بمكثر و22 اصابة بكسرى و18 اصابة بقعفور و13 اصابة بالروحية، وحالتين بسيدي بورويس وحالة بكل من بوعرادة والعروسةوقال المناعي أن عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة بلغت 32 حالة من بينها 8 بالإنعاش و42 بالمستشفيات المحلية، لافتا إلى أن عدد الحالات الإيجابية الخاضعة للحجر الصحي الإجباري بلغت 1088 حالة .