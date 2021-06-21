بمتاحفنا نرتقي" مبادرة للتعريف بالمخزون التراثي

ينظم المعهد الوطني للتراث (دائرة التنمية المتحفية) بالتعاون مع ودادية أعوان وموظفي المعهد الوطني للتراث، مبادرة تحت عنوان "بمتاحفنا نرتقي".هذه المبادرة تجمع بين أربعة متاحف تونسية وهي متحف جربة للتراث التقليدي ومتحف وموقع كركوان الأثري والمتحف الأثري بصفاقس والمتحف الوطني بباردو.وهي عبارة عن أيام تربوية مفتوحة تمزج بين المحاضرات العلمية والزيارات الإفتراضية للمتاحف والورشات التنشيطية بهدف التعريف بتراثنا المادي واللامادي لدى الناشئة والعمل على تثمينه والمحافظة عليه.