بنزرت :ايقاف شخصين يستغلان ماوي سيارات عشوائية بغار الملح  دون وجه حق قانوني وتحرير 25محضر اقتصادي

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تولت مصالح فرقة الابحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني ببنزرت ايقاف شخصين (2) يستغلان ماوي سيارات عشوائية بغار الملح كان يشترطان على المصطافين الحصول على منفعة مالية دون وجه حق قانوني ،وفق ما افاد به مراسل وات مصدر امني مسؤول .واوضح المصدر ذاته انه في اطار الحملات الرقابية الجهوية المشتركة التي اذن بها بداية الاسبوع رئيس اللجنة الجهوية لمراقبة الاسعار والتصدي للبناء والانتصاب الفوضوي والتهريب والي بنزرت محمد قويدر ،بكامل الشواطئ الجهوية ومنها بمنطقة غار الملح ،تم اليوم رصد المتهمين الاثنين بصدد الحصول على اموال من قبل المصطافين مقابل ركن سياراتهم ،فتم عقب استشارة النيابة العمومية القاء القبض عليهما في انتظار تقديمهما للعدالة خاصة وانه تبين ان من بينهم عنصر "مصنف امنيا".وفي ذات السباق تولت الاجهزة الرقابية التابعة لمصالح الادارة الجهوية للتجارة والحرس البلدي خلال ذات الحملة ،تحرير 25محضر اقتصادي للمنتصبين على طول الشريط الساخلي لمنطقة غار الملح وذلك من اجل البيع باسعار مشطة ودون فواتير واستعمال مواد مدعمة في غير محلها وغيرها من المخالفات .يشار ان السلطات الجهوية ببنزرت كانت فعلت مختلف اللجان الرقابية المحلية بكامل المعتمديات الاربع عشرة ولاسيما منها المعتمديات الساحلية من اجل التصدي لظاهرة الاستغلال العشوائي للملك العمومي البحري والترابي والغابي ،وتم في اعقابها خلال الاسبوع الجاري تحرير ما يزيد عن 30 مخالفة و تنفيذ قراري إزالة لبنايتين تعمد صاحبهما مخالفة القوانين والعودة للبناء دون تراخيص بمنطقة غار الملحكما تتواصل الحملة في جميع الشواطئ على مدى الموسم الصيفي في اطار انفاذ القانون وحماية للمواطنين وفق تصريح سابق لوالي بنزرت ،الذي دعا المكونات الرسمية والمنظماتية والجمعياتية والمجتمعية عموما لمعاضدة مجهودات الولاية وكل مصالح الدولة في الغرض .