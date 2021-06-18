تحويل الرحلة عدد 440 المبرمجة لليوم الجمعة من مطار المنستير الى مطار تونس قرطاج

أعلنت الخطوط التونسية ، انها قامت، تبعا لتواصل إضراب أعوان شركة "تاف تونس" بتحويل رحلتها ذهابا وإيابا من مطار المنستير باتجاه باريس أورلي ، إلى مطار تونس قرطاج الدولي ومنه إلى مطار باريس شارل ديغول.وبينت الناقلة الجوية الوطنية، في بلاغ نشرته، ليل الخميس، على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك"، ان رحلة الخطوط التونسية عدد 440 ستنطلق من مطار تونس قرطاج على الساعة السابعة والنصف مساء باتجاه مطار باريس شارل ديغول على ان يكون الوصول على الساعة 22 و 50 دقيقة.وأضافت ان طائرة رحلة العودة لرحلة الخطوط التونسية عدد 441 ستقلع من مطار باريس شارل ديغول على الساعة 23 و 50 دقيقة ليكون الوصول إلى مطار تونس قرطاج على الساعة 1 فجرا و 20 دقيقة من يوم السبت.وأكدت الشركة في ذات السياق، انها ستتكفّل بتأمين تنقّل المسافرين بحافلاتها من تونس العاصمة إلى المنستير.وينفذ أعوان مطاري النفيضة والمنستير يومي 17 و18 جوان 2021،وفق بيان للجامعة العامة للنقل، إضرابا عن العمل للاحتجاج بالخصوص على ما أسموه ب"تعنت" شركة "تاف تونس"، وعدم التزامها بالاتفاقيات المبرمة، وتجاهلها لمطالب الأعوانواعتبرت "تاف تونس" أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تفاقمت بسبب كوفيد-19، وما ترتب عنها من انهيار في حجم النشاط وانعدام شبه كلي للمداخيل، إلى جانب الصعوبات المتواصلة في استخلاص ديون الشركة، "جعل تسريح عدد من الأعوان أمرا حتميا ولا مناص منه".