كاس افريقيا لكرة اليد للسيدات - المنتخب التونسي يتبارى غدا مع نظيره الكونغولي من اجل المركز الثالث

وات -

يتبارى المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات غدا الجمعة (س 15) مع نظيره الكونغولي من اجل المركز الثالث ضمن كاس افريقيا المقامة حاليا بالكامرون.وكان المنتخب التونسي انهزم امام نظيره الانغولي 23-27 بعد تمديد الوقت امس الخميس في الدور نصف النهائي فيما خسر المنتخب الكونغولي امام الكامرون 21-22.وتقام المباراة النهائية غدا الجمعة بداية من الساعة السادسة مساء بين انغولا والكامرون.وتجدر الاشارة الى ان المنتخبات الاربعة التي بلغت المربع الذهبي ضمنت تاهلها الى مونديال اسبانيا المقرر من 2 الى 19 ديسمبر القادم.