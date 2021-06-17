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كاس افريقيا لكرة اليد للسيدات - المنتخب التونسي يتبارى غدا مع نظيره الكونغولي من اجل المركز الثالث

Publié le Jeudi 17 Juin 2021 - 14:40 قراءة: 0 د, 25 ث
وات - يتبارى المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات غدا الجمعة (س 15) مع نظيره الكونغولي من اجل المركز الثالث ضمن كاس افريقيا المقامة حاليا بالكامرون.

وكان المنتخب التونسي انهزم امام نظيره الانغولي 23-27 بعد تمديد الوقت امس الخميس في الدور نصف النهائي فيما خسر المنتخب الكونغولي امام الكامرون 21-22.


وتقام المباراة النهائية غدا الجمعة بداية من الساعة السادسة مساء بين انغولا والكامرون.

وتجدر الاشارة الى ان المنتخبات الاربعة التي بلغت المربع الذهبي ضمنت تاهلها الى مونديال اسبانيا المقرر من 2 الى 19 ديسمبر القادم.



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