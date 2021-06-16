كاس افريقيا لكرة اليد للسيدات - المنتخب التونسي يخسر في نصف النهائي امام نظيره الانغولي

وات -

خسر المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات امام نظيره الانغولي حامل لقب النسختين الاخيرتين 23-27 بعد تمديد الوقت في المباراة التي اقيمت مساء يوم الاربعاء لحساب الدور نصف النهائي لكأس افريقيا للأمم المقامة حاليا في الكاميرون والمؤهلة الى مونديال اسبانيا 2021.وتقدم المنتخب التونسي في نهاية الشوط الاول 12-11 قبل ان تنتهي المقابلة في وقتها القانوني بالتعادل 21-21.وسيلعب المنتخب التونسي من اجل المركز الثالث في المباراة الترتيبية المقررة يوم الجمعة المقبل مع الخاسر من الدور نصف النهائي الثاني المقرر لاحقا بين المنتخب الكاميروني ونظيره الكونغولي.وتجدر الاشارة الى ان المنتخبات الاربعة التي بلغت المربع الذهبي ضمنت تاهلها الى مونديال اسبانيا المقرر من 2 الى 19 ديسمبر القادم.