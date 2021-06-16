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سليانة : كشف عملية غش منظمة في امتحان الفلسفة و إماطة اللثام عن "شبكة مختصة في الغش" بعدّة ولايات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

Publié le Mercredi 16 Juin 2021 - 15:43 قراءة: 0 د, 31 ث
وات - تمكّنت فرقة الشرطة العدلية بولاية سليانة اليوم الإربعاء وتزامنا مع إنطلاق إمتحان الباكالوريا من كشف عملية غش منظمة في إمتحان الفلسفة باستعمال سماعات لاقطة بأحد المعاهد بالجهة و إماطة اللثام عن "شبكة مختصّة في الغشّ " بعدّة ولايات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبيّن مصدر أمني مسؤول لــ(وات) أن المظنون فيها امرأة مترشحة بصفة فردية شعبة علوم تجريبية وفي العقد الرابع (أصيلة الجهة و تقطن بتونس العاصمة ) لافتا إلى أن المتورطين في عملية الغش أصيلو ولايات القصرين وقفصة وتونس العاصمة.


و أشار المصدر الأمني إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية في شأن الإمرأة ولا تزال الأبحاث جارية بخصوص الأطراف المتورطة في عملية الغش.

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