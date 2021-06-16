سليانة : كشف عملية غش منظمة في امتحان الفلسفة و إماطة اللثام عن "شبكة مختصة في الغش" بعدّة ولايات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وات -

تمكّنت فرقة الشرطة العدلية بولاية سليانة اليوم الإربعاء وتزامنا مع إنطلاق إمتحان الباكالوريا من كشف عملية غش منظمة في إمتحان الفلسفة باستعمال سماعات لاقطة بأحد المعاهد بالجهة و إماطة اللثام عن "شبكة مختصّة في الغشّ " بعدّة ولايات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وبيّن مصدر أمني مسؤول لــ(وات) أن المظنون فيها امرأة مترشحة بصفة فردية شعبة علوم تجريبية وفي العقد الرابع (أصيلة الجهة و تقطن بتونس العاصمة ) لافتا إلى أن المتورطين في عملية الغش أصيلو ولايات القصرين وقفصة وتونس العاصمة.و أشار المصدر الأمني إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية في شأن الإمرأة ولا تزال الأبحاث جارية بخصوص الأطراف المتورطة في عملية الغش.