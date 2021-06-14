الداخلية: إحباط عشر عمليات هجرة سرية وانقاذ 433 مجتازا من الغرق

أحبطت الوحدات التابعة للمناطق البحرية للحرس الوطني بكل من صفاقس ونابل وبنزرت وجربة والمهدية، الأحد، عشر عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 433 مجتازا، بعد أن تعرضت المراكب المستغلة في عمليات الاجتياز للغرق، وفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الإثنين.وأوضح البلاغ أن 265 مجتازا يحملون الجنسية التونسية، بينهم 8 أشخاص محل تفتيش، في حين يحمل البقية، وعددهم 168، جنسيات دول افريقية مختلفة.وأذنت النيابة العمومية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.