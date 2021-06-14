   Saber - خي خي  

الداخلية: إحباط عشر عمليات هجرة سرية وانقاذ 433 مجتازا من الغرق

Publié le Lundi 14 Juin 2021 - 14:42 قراءة: 0 د, 22 ث
أحبطت الوحدات التابعة للمناطق البحرية للحرس الوطني بكل من صفاقس ونابل وبنزرت وجربة والمهدية، الأحد، عشر عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 433 مجتازا، بعد أن تعرضت المراكب المستغلة في عمليات الاجتياز للغرق، وفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الإثنين.

وأوضح البلاغ أن 265 مجتازا يحملون الجنسية التونسية، بينهم 8 أشخاص محل تفتيش، في حين يحمل البقية، وعددهم 168، جنسيات دول افريقية مختلفة.


وأذنت النيابة العمومية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 227524



En continu

Toutes les news
.

الاثنين 14 جوان 2021|3 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:42 16:11 12:27 05:00 03:08
32°
 32° % 12 :الرطــوبة
تونــس 22°
5.14 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
32°-2231°-2235°-2335°-2537°-24
Babnet Tunisie Special Euro
  14h00: Ecosse -Rép Tchèque
  17h00: Pologne - Slovaquie
  20h00: Espagne - Suède
  • Avoirs en devises
    21400,2

  • (11 juin)
  • Jours d'importation
    143
  •              1 € = 3,33692 DT        1$ =2,76475 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juin)   1460,1 MDT