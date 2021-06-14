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كرة السلة (دورة اينيرغا كاب) - المنتخب التونسي ينقاد الى خسارة ثانية امام نظيره المكسيكي

Publié le Lundi 14 Juin 2021 - 07:37 قراءة: 0 د, 34 ث
وات - خسر المنتخب التونسي لكرة السلة امام نظيره المكسيكي 61-74 مساء الاحد في مباراته الودية ضمن دورة "اينيرغا كاب" المقامة ببولونيا في اطار تحضيراته لمنافسات الملحق الاولمبي المقررة بمدينة سبليت الكرواتية من 29 جوان الحالي الى 4 جويلية المقبل.

وكان ابناء المدرب الالماني ديريك باورمان انهزموا في مباراتهم الاولى ضمن هذه الدورة امام المنتخب الروسي 42-69.
وسيخوض المنتخب التونسي مباراة ودية ثالثة يوم الاربعاء المقبل امام نظيره البولوني.


وسيخوض الخماسي التونسي الملحق الاولمبي في سبليت ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبي كرواتيا والبرازيل. ويترشح صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور نصف النهائي للتباري مع ثاني واول المجموعة الاولى التي تضم منتخبات المانيا وروسيا والمكسيك.
وتجدر الاشارة الى الفائز بالدورة يترشح الى العاب طوكيو.

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