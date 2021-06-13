   Warda - انده عليك  

طقس صيفي وبحر قليل الاضطراب..

Publié le Dimanche 13 Juin 2021 - 08:48 قراءة: 0 د, 20 ث
يكون الطقس الاحد 13 جوان 2021 قليل السحب بأغلب المناطق مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال والوسط و28 درجة بالمناطق الساحلية لتصل الى ما بين 35 و40 درجة بالجنوب.


وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة لتتقوى بعد الظهر بالجنوب فيما يكون البحر قليل الاضطراب.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 227465



En continu

Toutes les news

الأحد 13 جوان 2021|2 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:30 19:41 16:11 12:26 05:00 03:08
29°
 30° % 26 :الرطــوبة
تونــس 21°
1.54 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
30°-2132°-2232°-2334°-2234°-23
Babnet Tunisie Special Euro
  14h00: Angleterre - Croatie
  17h00: Autriche - Macedonie
  20h00: Pays Bas - Ukraine



  • Avoirs en devises
    21400,2

  • (11 juin)
  • Jours d'importation
    143
  •              1 € = 3,33692 DT        1$ =2,76475 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juin)   1460,1 MDT