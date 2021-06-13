طقس صيفي وبحر قليل الاضطراب..

يكون الطقس الاحد 13 جوان 2021 قليل السحب بأغلب المناطق مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال والوسط و28 درجة بالمناطق الساحلية لتصل الى ما بين 35 و40 درجة بالجنوب.وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة لتتقوى بعد الظهر بالجنوب فيما يكون البحر قليل الاضطراب.