السجن 4 أشهر مع النفاذ العاجل لمربي خيول دخل بهو معتمدية سيدي مخلوف بحصانه

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بمدنين، بسجن مرب للخيول بمعتمدية سيدي مخلوف على خلفية دخوله بحصانه لبهو المعتمدية، في إطار وقفة احتجاجية قام بها عدد من مربي الخيول والفلاحين بالمعتمدية على خلفية الترفيع في أسعار العلف.وحسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة عرفات المبسوط لاذاعة شمس أف أم فقد تم إحالة هذا الشخص على الدائرة الجناحية من أجل تعطيل حرية العمل.