الكرة الطائرة - المنتخب الايطالي يجدد فوزه وديا على نظيره التونسي

وات -

انقاد المنتخب التونسي للكرة الطائرة الى خسارته الثانية امام نظيره الايطالي بثلاثة اشواط نظيفة (17-25 و24-26 و23-25) في المباراة الودية التي اقيمت يوم الخميس في اطار التربص المشترك المقام حاليا بين المنتخبين بايطاليا ضمن تحضيراتهما لدورة الالعاب الاولمبية المقررة بالعاصمة اليابانية طوكيو من 23 جويلية الى 8 اوت المقبلين.كما خاض المنتخبان شوطا رابعا عادت خلاله الكلمة الاخيرة كذلك للمنتخب الايطالي 15-8.وكان المنتخب الايطالي فاز ايضا في المباراة الودية الاولى يوم الاربعاء بنتيجة ثلاثة اشواط مقابل شوط واحد.وسيختتم هذا التربص المشترك بمباراة ودية ثالثة مقررة يوم الجمعة.يذكر ان ابناء المدرب الايطالي انطونيو جاكوب سيخوضون الدور الاول خلال الاولمبياد ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا والبرازيل والأرجنتين بينما سيلعب المنتخب الايطالي في المجموعة الاولى التي تضم منتخبات كندا وايران واليابان وبولونيا وفنزويلا.