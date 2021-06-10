قبلي: وقفة احتجاجية بساحة الشهداء بدوز للمطالبة بالبتّ في القضايا المنسوبة للموقوفين في أحداث العين السخونة

وات -

نظّم عدد من نشطاء المجتمع المدني بدوز من ولاية قبلي وأهالي الموقوفين في أحداث العين السخونة، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية بساحة الشهداء وسط مدينة دوز للمطالبة بالاسراع في البتّ في القضايا المنسوبة للموقوفين على خلفية هذه الاحداث التي جدّت في شهر ديسمبر من سنة 2020 بين عدد من عدد من شباب مدينة دوز من ولاية قبلي وبني خداش من ولاية مدنين.وناشد عدد من أهالي الموقوفين، في تصريح لـ"وات"، السلط القضائية والرؤساء الثلاثة الى الاسراع بحل هذه القضية لتفادي حالة الاحتقان الاجتماعي في مدينة دوز بسبب ايقاف 13 شابا من هذه المدينة منذ اكثر من 5 اشهر دون محاكمتهم، معتبرين أن هؤولاء الشباب هم ضحايا خطىء جماعي تتحمل مسؤوليته السلط الجهوية والامنية التي لم تستبق التصعيد الذي جدّ بالمنطقة باجراءات حازمة تمنع من التصادم بين شباب منطقتي دوز وبني خداش.كما عبّر عدد نشطاء المجتمع المدني عن استغرابهم من كيفية التعامل مع هذه القضية واحالتها الى حاكم التحقيق بولاية مدنين في حين ان احداث العنف التي ذهب ضحيتها 3 من شباب منطقة بني خداش جدّت بمنطقة تعود بالنظر اداريا الى ولاية قبلي، داعين الى التعامل مع هذه القضية بحيادية، وعدم التعسف على شباب مدينة دوز، الذي لم يبادر بالعنف، على حد تعبيرهم، والافراج على الموقوفين مع ابقائهم على ذمة القضاء الى حين البت نهائيا في هذه الاحداث.وفي ذات السياق، أكد عدد من المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية أن ما جدّ من خلاف عقاري بين منطقتي دوز وبني خداش لا يمكن إخراجه من السياق الذي عاشته البلاد حينها من محاولات لزرع الفتنة وتأجيج الاوضاع لافشال المسار الديمقراطي الذي تبنيه تونس، داعين الى الاسراع بالبت في قضية العين السخونة وتوجيه التهم الى من ثبت تورطه في ازهاق ارواح بشرية والافراج عن المتهمين.يشار، في هذا الاطار، الى أن محامي ولاية قبلي دعوا في بيان اصدروه سابقا الى ضرورة احترام الاجراءات في التعهد بقضية العين السخونة، منبهين إلى ان تعهد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدنين بهذه القضية يعتبر خرقا لاحكام الفصل 52 من المجلة الجزائية المتعلق بالاختصاص الترابي وداعين الى احالة الملف الى محكمة اخرى ضمانا لمحاكمة عادلة للموقوفين