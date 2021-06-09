   Abdelwahab - بفكر فلي نسيني  

سوسة: 65 نزلا أعادت فتح أبوابها واستقبلت أكثر من 11 ألف سائح تونسي وأجنبي

Publié le Mercredi 09 Juin 2021 - 12:21 قراءة: 0 د, 39 ث
وات - أفاد المندوب الجهوي للسياحة بسوسة، توفيق القايد، بأن 65 نزلا سياحيا من مختلف التصنيفات بجهة سوسة القنطاوي، أعادت فتح أبوابها مؤخرا، واستقبلت حتى موفى شهر ماي الماضي، 11015 سائحا اجنبيا وتونسيا، قضوا بها حوالي 29 ألف ليلة.

وقال القايد، في تصريح لـ(وات)، اليوم الأربعاء، إن مطار النفيضة الحمامات الدولي، استقبل منذ استئناف الموسم السياحي، 66 رحلة سياحية من عديد الوجهات السياحية، أقلت على متنها أكثر من 9 آلاف سائح، اختاروا تونس كوجهة سياحية لقضاء عطلهم، متوقعا وصول أكثر من نصف مليون وافد على المطار خلال الموسم السياحي الحالي.
وأضاف، ان مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بسوسة، قامت بمراقبة الوحدات السياحية قبل فتحها، وذلك للوقوف على مدى التزامها بتنفيذ البروتوكول الصحي الذي أعدته وزارة السياحة والصناعات التقليدية، مؤكدا ان عمليات المراقبة ستكون مشفوعة بتحرير محاضر للمخالفين الذين لن يلتزموا بهذا البرتوكول.






Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 227223

Oceanus  ()  |Mercredi 09 Juin 2021 à 12h 34m |           
Bonne nouvelle pour sousse esperons que le nombre grimpe.



En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 09 جوان 2021 | 28 شوال 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:28 19:39 16:10 12:26 05:00 03:09
27°
 28° % 39 :الرطــوبة
تونــس 19°
8.75 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
28°-1927°-2030°-1930°-2131°-21
  • Avoirs en devises
    21495,0

  • (8 juin)
  • Jours d'importation
    144
  •              1 € = 3,33244 DT        1$ =2,75925 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 juin)   1648,9 MDT