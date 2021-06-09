سوسة: 65 نزلا أعادت فتح أبوابها واستقبلت أكثر من 11 ألف سائح تونسي وأجنبي

وات -

أفاد المندوب الجهوي للسياحة بسوسة، توفيق القايد، بأن 65 نزلا سياحيا من مختلف التصنيفات بجهة سوسة القنطاوي، أعادت فتح أبوابها مؤخرا، واستقبلت حتى موفى شهر ماي الماضي، 11015 سائحا اجنبيا وتونسيا، قضوا بها حوالي 29 ألف ليلة.وقال القايد، في تصريح لـ(وات)، اليوم الأربعاء، إن مطار النفيضة الحمامات الدولي، استقبل منذ استئناف الموسم السياحي، 66 رحلة سياحية من عديد الوجهات السياحية، أقلت على متنها أكثر من 9 آلاف سائح، اختاروا تونس كوجهة سياحية لقضاء عطلهم، متوقعا وصول أكثر من نصف مليون وافد على المطار خلال الموسم السياحي الحالي.وأضاف، ان مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بسوسة، قامت بمراقبة الوحدات السياحية قبل فتحها، وذلك للوقوف على مدى التزامها بتنفيذ البروتوكول الصحي الذي أعدته وزارة السياحة والصناعات التقليدية، مؤكدا ان عمليات المراقبة ستكون مشفوعة بتحرير محاضر للمخالفين الذين لن يلتزموا بهذا البرتوكول.