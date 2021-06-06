القصرين: صابة حبوب هذا الموسم تعد الأضعف خلال هذه العشرية والجهة تصنف منطقة مجاحة

وات -

أكد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين عمر السعداوي أن صابة الحبوب بالجهة للموسم الفلاحي الحالي 2020 - 2021 تعد هي الأضعف خلال هذه العشرية حيث قدرت المساحة القابلة للحصاد هذا العام ب15 ألف و500 هكتارا فقط من جملة 100 ألف هكتار تم بذرها أي ما يعادل 177 ألف و800 قنطارا موزعة بين 70 بالمائة شعير و30 بالمائة قمح مقابل 380 ألف قنطارا تم تسجيلها في الموسم المنقضيولفت عمر السعداوي في تصريح ل(وات) أن النقص الكبير في صابة حبوب هذا العام جعل الولاية تصنف منطقة "مجاحة" في الحبوب مرجعا هذا النقص إلى العوامل المناخية الصعبة التي مرت بها مختلف مناطق الجهة خاصة خلال الفترة الممتدة من شهرديسمبر 2020 إلى حدود شهر مارس المنقضي والتي قال بأنها أثرت بشكل كبير على نمو المزروعاتودعا في هذا الصدد كافة فلاحي الجهة للمبادرة والإنخراط في صندوق الجوائح حتى يتمكنوا من الحصول على المنح خاصة وأن سنوات الجفاف بالجهة أصبحت هي الغالبة حسب تقديرهوبين السعداوي أن موسم حصاد الشعير انطلق بالجهة في غرة جوان الجاري فيما سينطلق موسم حصاد القمح بداية الأسبوع المقبل، مبرزا أن ثلثي الصابة المتوقع حصادها هذا الموسم متأتية من القطاع المروي وثلث متأتي من القطاع المطريوأضاف أن عملية تجميع صابة الشعير ستكون يوم 7 جوان الجاري فيما سيتم تجميع صابة القمح يوم 14 من نفس الشهر، مبرزا أن الجهة تتوفر على 7 مراكز تجميع منها 5 مراكز تابعة لديوان الحبوب ومركزين خاصين.