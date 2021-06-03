   Abdelhalim - نبتدي مين الحكاية  

إلياس السخيري يلتحق بتحضيرات المنتخب التونسي يوم 7 جوان والخاوي تدرب امس على انفراد

Publié le Jeudi 03 Juin 2021 - 11:30 قراءة: 0 د, 40 ث
وات - أجرى المنتخب الوطني للأكابر، بعد ظهر يوم الأربعاء حصة تدريبية ثالثة ضمن تربصه الذي انطلق يوم الاثنين، وذلك تحضيرا للمباريات الودية مع منتخبات الكونغو الديمقراطية يوم 5 جوان والجزائر يوم 11 جوان ومالي يوم 15 جوان.
وعرفت التمارين ارتفاع النسق حيث سعى المدرب منذر الكبير خلال هذه الحصة إلى تجربة عديد التطبيقات التكتيكية التي ينوي اعتمادها خلال المقابلات الودية.

ولم يشارك سيف الدين الخاوي في بداية التمارين الجماعية، حيث خصّه الإطار الفني ببرنامج تمارين على انفرد في انتظار أن ينضمّ إلى المجموعة لاحقا.


كما تدرب ديلان برون وآدم بالأمين في مقر إقامة المنتخب، حيث خضع كل واحد منهما إلى برنامج لإزالة الإرهاق بعد وصولها إلى تونس امس.

ومن المنتظر أن ينضمّ سيباستيان تونكتي إلى التمارين اليوم في وقت سيلتحق فيه إلياس السخيري بالمنتخب يوم 7 جوان حسب ما افادت به جامعة كرة القدم.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 226857



En continu

Toutes les news
.

الخميس 03 جوان 2021 | 22 شوال 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:23 19:36 16:09 12:24 05:01 03:12
28°
 27° % 50 :الرطــوبة
تونــس 20°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
27°-2032°-2033°-2430°-2328°-22
  • Avoirs en devises
    21639,5

  • (2 juin)
  • Jours d'importation
    145
  •              1 € = 3,34601 DT        1$ =2,74013 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 juin)   1171,6 MDT