إلياس السخيري يلتحق بتحضيرات المنتخب التونسي يوم 7 جوان والخاوي تدرب امس على انفراد

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أجرى المنتخب الوطني للأكابر، بعد ظهر يوم الأربعاء حصة تدريبية ثالثة ضمن تربصه الذي انطلق يوم الاثنين، وذلك تحضيرا للمباريات الودية مع منتخبات الكونغو الديمقراطية يوم 5 جوان والجزائر يوم 11 جوان ومالي يوم 15 جوان.وعرفت التمارين ارتفاع النسق حيث سعى المدرب منذر الكبير خلال هذه الحصة إلى تجربة عديد التطبيقات التكتيكية التي ينوي اعتمادها خلال المقابلات الودية.ولم يشارك سيف الدين الخاوي في بداية التمارين الجماعية، حيث خصّه الإطار الفني ببرنامج تمارين على انفرد في انتظار أن ينضمّ إلى المجموعة لاحقا.كما تدرب ديلان برون وآدم بالأمين في مقر إقامة المنتخب، حيث خضع كل واحد منهما إلى برنامج لإزالة الإرهاق بعد وصولها إلى تونس امس.ومن المنتظر أن ينضمّ سيباستيان تونكتي إلى التمارين اليوم في وقت سيلتحق فيه إلياس السخيري بالمنتخب يوم 7 جوان حسب ما افادت به جامعة كرة القدم.