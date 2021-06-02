صفاقس: تجاوز نسبة حجوزات المشاركة في الدورة 16 للصالون المتوسطي للبناء 90 بالمائة مع حضور أجنبي واسع مرتقب

ينتظر أن تشهد الدورة الـ16 للصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2021"، المقرر تنظيمها في مدينة صفاقس من 6 إلى 9 أكتوبر القادم، مشاركة أجنبية واسعة، بحسب ما كشفت عنه غرفة التجارة والصناعة لصفاقس الجهة المنظمة لهذه التظاهرة الاقتصادية الدولية، في بلاغ لها أمس الثلاثاء.وأفادت الغرفة، التي تشهد حركية ملحوظة مع تسارع وتيرة الاستعدادات لتنظيم الدورة الجديدة للصالون، المتزامنة مع الذكرى الـ30 لانبعاث هذا الحدث الدولي الهام (1991/2021)، أن معدل حجوزات المشاركة في الصالون تجاوز نسبة 90 بالمائة من مساحة العرض المتاحة قبل 3 أشهر كاملة من موعد انطلاق التظاهرة التي تقام مرة كل سنتين.وتشير المعطيات التي تضمنها البلاغ، إلى أن المشاركات الأجنبية التي أكدت حضورها إلى حد الآن، تتمثل بالأساس في أجنحة محجوزة خاصة بكل من فرنسا وتشيكيا وليبيا والكاميرون، بالإضافة إلى مساحات عرض أقل حجما لكل من إندونيسيا وتركيا وروسيا وإسبانيا وأوكرانيا.وبالتوازي مع المشاركة في العرض، أكدت دول عديدة حضورها في الفعاليات الموازية للصالون بوفود رسمية، ومن هذه الدول جمهورية الكونغو الديمقراطية والجزائر ومالي والسودان واليابان وجنوب إفريقيا والغابون ونيجيريا وكينيا وإثيوبيا وغانا وتشاد.وسيشتمل برنامج "ميديبات"، على غرار الدورات السابقة، على العديد من المنتديات منها المنتدى الاقتصادي، الذي تقدم فيه المشاريع الكبرى القابلة للإنجاز في مجالات الأشغال العامة والبنى التحتية في عدد من الدول المشاركة، والمنتدى العلمي الذي يهتم بقضايا البناء والإعمار، ومنتدى ريادة الأعمال، وكذلك قرية الابتكار والتجديد.كما ستتميز هذه الدورة، بتخصيص يوم لليبيا، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الاقتصادي المشترك الذي رسمته غرفة التجارة والصناعة لصفاقس مع هذا البلد الشقيق، والهادف إلى إعادة إحياء وتمتين العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح الآفاق أمام الخبرات التونسية وأصحاب الأعمال والمستثمرين التونسيين للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا.