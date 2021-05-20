فتحي السلاوتي: نسبة التقدم في البرامج المخففة تفوق 95 بالمائة بالاقسام النهائية و 90 بالمائة بالمرحلة الابتدائية

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تم تنقيح القرار المتعلق بتنظيم امتحان البكالوريا بهدف مراجعة سلم العقوبات والتصدي لمحاولات الغش أو سوء السلوك



بلغت نسبة التقدم في البرامج المخففة بالنسبة للأقسام النهائية بلغت أكثر من 95 بالمائة وأكثر من 90 بالمائة بالنسبة للمرحل الابتدائية، أعلن وزير التربية، فتحي السلاوتي، اليوم الخميس، خلال جلسة حوار مع عدد من أعضاء الحكومة بمجلس نواب الشعب.وأضاف، أن الوزارة انطلقت في موفى الثلاثية الأولى وحتى موفى شهر أفريل المنقضي، في تقييم مستوى التحصيل العلمي للتلاميذ حسب جودة مكتسباتهم ومدى تقدم البرامج المخففة، وفي تقييم المستويات الحقيقية للتلاميذ في اطار لجان فنية وبيداغوجية لاتخاذ القرارات المناسبة للسنة الدراسية القادمة.وفي اطار الاستعدادات للسنة الدراسية المقبلة والتي انطلقت في نطاق الوزارة منذ شهر فيفري 2021، لفت السلاوتي إلى أنه تم تكوين فرق عمل فنية لضبط المستجدات البيداغوجية المتعلقة بالموارد البشرية والبنية التحتية للمؤسسات التربوية ودورات التكوين والخدمات المدرسية والرقمية وغيرها من المستجدات التربوية.وأشار في ذات السياق إلى أنه تم انجاز مسح ميداني متعلق بكل مؤسسة تربوية لضبط النقائص ومعالجة الإشكاليات مع التركيز أساسا على معالجة الإشكاليات المتعلقة بتوفير الماء الصالح للشراب بعد أن تم توفير 200 صهريج بكلفة مالية تقدر بـ6 ملايين دينار و50 جرار بقيمة مالية تقدر بـ5ر8 ملايين دينار.أعلن وزير التربية، فتحي السلاوتي، اليوم الخميس، عن تنقيح القرار المؤرخ في 29 مارس 2021 المتعلق بتنظيم امتحان البكالوريا، بهدف مراجعة سلم العقوبات والتصدي لمحاولات الغش أو سوء السلوك، مفيدا أن عدد المترشحين للدورة الرئيسية للبكالوريا لسنة 2021 يبلغ 146 ألف و 43 مترشحا.وأضاف، خلال جلسة حوار مع عدد من أعضاء الحكومة، بمجلس نواب الشعب، أنه سيتم في سياق التصدي لمحاولات الغش أيضا الاقتصار على 12 ممتحنا بقاعة الامتحان التي تضم عددا من المترشحين بصفة فردية، خلال إجراء امتحان البكالوريا مؤكدا أن عدد المترشحين لهذه السنة يعد ثاني رقم قياسي منذ 1975ولفت إلى أنه سيتم تمرير ومضات تحسيسية للتصدى لحالات الغش ولتبيان أهمية الاستعداد الجيد للامتحانات.وفي ما يتعلق بامتحان ختم التعليم الأساسي العام فقد ترشح خلال السنة الدراسية الحالية 28771 تلميذا للتناظر على 3425 مقعدا بالمعاهد النموذجية، فيما ترشح 53875 مترشحا لمناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية من أجل الحصول على مقعد من بين 3525 مقعدا يتم التناظر من أجلها، وفق السلاوتي الذي لفت إلى أن عدد المترشحين لمناظرة ختم التعليم الأساسي التقني بلغ 292 مترشحا لهذه السنة.وأشار، في ذات السياق، إلى أنه تم اتخاذ جميع التدابير والاجراءات الاستثنائية من أجل ضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحين لاجتياز الامتحانات الوطنية، على غرار المساجين وأطفال القمر والمرضى المقيمين بالمستشفيات.وأكد السلاوتي أنه قد تم ضبط خطة أمنية لتأمين جميع مراكز الامتحانات والتجميع والإصلاح وتوفير جميع وسائل الوقاية.وفي ما يتعلق بالاستعداد المادي واللوجستي للامتحانات، أعلن السلاوتي عن تخصيص ما قيمته 8ر1 مليون دينار لتوفير التجهيزات الخاصة بطباعة مواضيع الامتحانات والشهائد، فضلا عن تخصيص 900 ألف دينار تكلفة نقل مواضيع الامتحانات والمستلزمات الخاصة.