مجلس التعاون الإقتصادي الليبي التونسي يوجه دعوة للشركات للمشاركة في المعرض الدولي الثالث للعمارة والاستثمار العقاري بليبيا

وجه مجلس التعاون الإقتصادي الليبي التونسي دعوة لكل الشركات الإستثمارية والبعث العقاري والمقاولات والمؤسسات المالية والشركات الهندسية والتصميم الداخلي التونسية ورجال الاعمال التونسيين، للمشاركة في المعرض الدولي الثالث للعمارة والاستثمارالعقاري بليبيا وذلك بالمدينة الرياضية بطرابلس خلال الفترة من 6 إلى 9 جوان 2021، وفق ما نشره المجلس، الأربعاء.وينظم المعرض شركة "أتكس" لتنظيم المعارض بمشاركة مجلس التعاون الإقتصادي الليبي التونسي وبرعاية مشروع 2780 وحدة سكنية التابع لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وشركة الوطن للإستثمار وشركة نسمة الموزع الرسمي للمنتوجات ديكن اليابانية و شركة دانة للإشهار.ويشارك في المعرض أهم الشركات منها المؤسسة الليبية للنفط والعديد من المؤسسات والشركات في مجال التطوير والإستثمار العقاري من القطاعين العام والخاص.ويضع المجلس على ذمة الراغبين في المشاركة رابطا الكترونيا للتسجيل في الجناح التونسي مع العلم وأن الأماكن محدودة جدا خاصة وأن عملية التسجيل لن تكون متاحة بعد 15 يوما من تاريخ الاعلان.