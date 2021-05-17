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عدد المصابين بفيروس كورونا المتعهد بهم داخل المستشفيات يوم 16 ماي الجاري يبلغ 2211 مريضا منهم 352 بالمصحات الخاصة

Publié le Lundi 17 Mai 2021 - 20:50 قراءة: 0 د, 41 ث
وات - بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد المتعهد بهم داخل المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة يوم 16 ماي الجاري 2211 مريضا.

ويتوزع هؤلاء المرضى بين 1859 مريضا في المستشفيات العمومية، و352 مريضا تم التكفل بهم في المصحات الخاصة، وفق ما ذكرته وزارة الصحة في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين.


وبلغ عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص بنفس التاريخ 456 مريضا، في حين بلغ عدد المرضى تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين العمومي والخاص 133 مريضا.

يشار الى أن عدد المرضى المصابين بكوفيد 19 الذين تم التعهد بهم بالمؤسسات الصحية منذ بداية ظهور كوفيد-19 في فيفري 2020 إلى غاية 16 ماي الجاري قد بلغ نحو 15580 مريض.

ومنذ بداية ظهور فيروس كورونا وإلى غاية يوم 15 ماي الجاري توفي في تونس 11849 شخصا جراء الإصابة بالفيروس. في المقابل بلغ عدد المتعافين منه 287644 شخصا.






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