مسيرة شعبية بمدينة قبلي بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل للتعبير عن مساندة الشعب الفلسطيني

وات - بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل في قبلي وتحت شعار " لبّيك يا قدس" انتظمت صباح اليوم مسيرة شعبية بمشاركة العديد من النقابيين ونشطاء المجتمع المدني والاهالي انطلقت من أمام مقرّ الاتحاد لتجوب أبرز شوارع مدينة قبلي رافعة شعارات تعبّر عن مساندة الشعب الفلسطيني في ثباته على أرضه في مواجهة العدوان الصهيوني.

واوضح الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي علي بوبكر أن هذه الهبّة الشعبية في مختلف جهات البلاد وفي عدد من الدول العربية والاجنبية تعبر عن التنديد بالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى شتى أنواع الاجرام، مشيرا الى ان المسيرات الشعبية تمثّل إسنادا ودعما وتثبيتا للفلسطينيين الذين يتصدّرون المعركة ويقدّمون تضحيات لا تحصى من اجل الدفاع عن أرضهم وحماية المسجد الاقصى.

وأضاف ان الاتحاد التونسي للشغل الحاضر دائما لا يمكن له ان يغفل عن مساندة الشعب الفلسطيني ونصرة القضية الفلسطينية التي تمثل ركيزة في قرارات ولوائح المنظمة الشغيلة المتعلقة بالصراع العربي الصهيوني.

ودعا الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل لتنظيم وقفات ومسيرات يومية للتنديد بالعدوان الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والتاكيد على ضرورة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.



