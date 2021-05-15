   Najet - مهما الأيام  

مسيرة شعبية بمدينة قبلي بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل للتعبير عن مساندة الشعب الفلسطيني

Publié le Samedi 15 Mai 2021 - 13:01 قراءة: 0 د, 51 ث
وات - بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل في قبلي وتحت شعار " لبّيك يا قدس" انتظمت صباح اليوم مسيرة شعبية بمشاركة العديد من النقابيين ونشطاء المجتمع المدني والاهالي انطلقت من أمام مقرّ الاتحاد لتجوب أبرز شوارع مدينة قبلي رافعة شعارات تعبّر عن مساندة الشعب الفلسطيني في ثباته على أرضه في مواجهة العدوان الصهيوني.
واوضح الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي علي بوبكر أن هذه الهبّة الشعبية في مختلف جهات البلاد وفي عدد من الدول العربية والاجنبية تعبر عن التنديد بالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى شتى أنواع الاجرام، مشيرا الى ان المسيرات الشعبية تمثّل إسنادا ودعما وتثبيتا للفلسطينيين الذين يتصدّرون المعركة ويقدّمون تضحيات لا تحصى من اجل الدفاع عن أرضهم وحماية المسجد الاقصى.
وأضاف ان الاتحاد التونسي للشغل الحاضر دائما لا يمكن له ان يغفل عن مساندة الشعب الفلسطيني ونصرة القضية الفلسطينية التي تمثل ركيزة في قرارات ولوائح المنظمة الشغيلة المتعلقة بالصراع العربي الصهيوني.
ودعا الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل لتنظيم وقفات ومسيرات يومية للتنديد بالعدوان الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والتاكيد على ضرورة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 225801

MedTunisie  (Tunisia)  |Samedi 15 Mai 2021 à 13h 39m |           
كذب و نفاق و استثمار مفضوح للاتحاد في مساندة الشعب الفلسطيني وهو ضد النفس الاسلامي و ضد الحرية و الكرامة و الديمقراطية التي تنتج الاخوان و السياسية الاسلامية



En continu

Toutes les news

السبت 15 ماي 2021 | 3 شوال 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:45 19:09 16:02 12:23 05:26 03:50
25°
 25° % 18 :الرطــوبة
تونــس 15°
4.12 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
25°-1533°-1730°-2126°-1825°-17
  • Avoirs en devises
    20837,1

  • (11 mai)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,33534 DT        1$ =2,74085 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 mai)   959,6 MDT