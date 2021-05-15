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صفاقس: الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع بأحد المصانع في منطقة "البودريار 1"

Publié le Samedi 15 Mai 2021 - 08:57 قراءة: 0 د, 28 ث
وات - اندلع مساء الجمعة حريق بالباحة الخارجية لأحد المصانع في المنطقة الصناعية "البودريار 1" بمدينة صفاقس، دون أن يسفر عن أضرار بشرية، إذ اقتصرت الخسائر على مواد لصنع الأحذية كانت موجودة خارج الفضاء الداخلي للمصنع.

وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس، العقيد مراد المشري، وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، بأن أربع شاحنات إطفاء وجهت إلى عين المكان وتمكنت من إخماد النيران ومنعها من الوصول إلى داخل المصنع.


وبين المشري أن سبب الحريق تمثل في تماس للأسلاك حصل بمحول كهرباء موجود أمام المصنع على الطريق العام، قبل أن تتسرب نيرانه إلى الفضاء الخارجي للمصنع.



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