الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 14 ماي 2021

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سيدي بوزيد: حملة لتلقيح الأمنيين ضد وباء "كورونا" ورصد حالة وفاة و54 إصابة جديدة بالفيروس

زغوان-كوفيد19: ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 4448 إثر تسجيل 23 إصابة جديدة

سوسة: تسجيل 39 إصابة بفيروس "كورونا" مقابل استقرار إجمالي الوفيات في حدود 760 حالة

سليانة: انطلاق أولى عمليات التلقيح ضد فيروس "كوفيد-19" لفائدة الأمنيين

المنستير-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة و56 إصابة جديدة مقابل 19 حالة تعاف

انطلقت، اليوم الجمعة، بالمركز الجهوي للتلقيح بمدرسة علوم التمريض بسيدي بوزيد، عملية تلقيح الأمنيين بالجهة، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة، محمد زاهر الأحمدي، وذلك بعد حملة تلقيح أعوان البلدية المكلفين بدفن الموتى، وأعوان وإطارات السجن المدني والمساجين.وبيّن الأحمدي، في تصريح لـ(وات)، أن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في الجهة، بلغ إلى غاية أمس الخميس 7804 أشخاص، في حين تلقى 3119 شخصا الجرعة الثانية، مشيرا إلى تسجيل 44 حالة تعرضت لأعراض جانبية نتيجة التلقيح منذ انطلاق الحملة، أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.وأضاف، أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" ارتفع إلى 8090 إصابة بعد رصد 54 إصابة جديدة يوم أمس الخميس، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 269 حالة بعد تسجيل حالة وفاة إضافية بمعتمدية جلمة، مقابل تطور عدد المتعافين الى 6825 متعاف بعد شفاء 47 مصابا.وذكر الأحمدي، ان عدد المقيمين بمختلف المؤسسات الصحية يقدر حاليا بـ46 شخصا، منهم 33 يتم التكفل بهم بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، مؤكدا على وجود ضغط على أسرة الأكسيجين وصعوبات في التزود بهذه المادة.ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" بولاية زغوان إلى 4448 حالة، وذلك على إثر تسجيل 23 إصابة جديدة، اليوم الجمعة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة، سهيل بالي، في تصريح لـ"وات".وأضاف بالي أن عدد الحالات النشيطة يبلغ حاليا 224 حالة منها 34 تقيم بوحدة "كوفيد" بالمستشفى الجهوي بزغوان، تخضع 9 منها للعلاج بقسم الإنعاش، فيما بلغ مجموع الأشخاص الذين تجاوزوا مرحلة نقل العدوى 4016 أشخاص.من جهة أخرى، أوضح المصدر ذاته أن نسبة التطعيم ضد فيروس "كورونا" ارتفعت في ولاية زغوان إلى 67 بالمائة، حيث تلقى 63 بالمائة الجرعة الأولى و72 بالمائة الجرعة الثانية.وأكد أن فريقا صحيا مختصا سيتحول يوم الثلاثاء المقبل إلى السجن المدني بصواف لتطعيم 210 من بين السجناء والأعوان والعملة بالمؤسسة السجنية وسيشمل هذا الإجراء أيضا منظوري الجمعيات والمراكز الاجتماعية الذين لا يستطيعون التنقل إلى مراكز التلقيح.استقر إجمالي الوفيات المسجلة بولاية سوسة، في حدود 760 حالة، على إثر غياب حالات وفاة جديدة يوم أمس الخميس، وفق ما جاء في النشرة اليومية المحينة للإدارة الجهوية للصحة المتعلقة بتطور الوضع الوبائي.في المقابل، كشف ذات التحيين، عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، يوم أمس الخميس، بعد إجراء 279 تحليلا مخبريا، ما رفع إجمالي الإصابات بالجهة إلى 22569 إصابة مؤكدة، وذلك منذ إعادة فتح الحدود في 27 جوان 2020.ويبلغ حاليّا، عدد المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة، 105 مقيمين، من بينهم 15 مقيما في أقسام الإنعاش.إنطلقت، صباح اليوم الجمعة، بمركز التلقيح الجهوي بسليانة المدينة، أولى عمليات التلقيح ضد فيروس "كوفيد-19" لفائدة عدد من الأمنيين، شملت أسلاك الأمن والحرس الوطنيين والحماية المدنية ممن فاق سنهم الـ50 سنة.وفي هذا السياق، بيّن الكاتب العام المساعد للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بسليانة، جلول الدائخي، في تصريح لـ"وات"، بأنه تم توفير 300 جرعة تلقيح لتطعيم الأمنيين الذين تجاوزوا سن الـ50، وذلك في خطوة أولية، سيتم على إثرها تطعيم البقية على مراحل.وأضاف ذات المصدر، أن أولى عمليات التلقيح شهدت إقبالا هاما من قبل ممثلي الأسلاك الثلاث (شرطة وحرس وطني وحماية مدنية).وقد إستحسن عدد من الأمنين في تصريحات متطابقة لـ(وات)، دعوتهم للتلقيح بإعتبارهم في الصفوف الأمامية في مجابهة هذا الفيروس، لافتين إلى عملهم المتواصل على فرض تطبيق البروتوكول الصحي وذلك منذ بداية انتشار الجائحة.تطوّرت الحصيلة الوبائية لفيروس "كورونا" المستجد خلال الفترة مارس 2020-12 ماي 2021 إلى 501 وفاة منها حالتي وفاة جديدتين بمعتمديتي المنستير وقصيبة المديوني، و18 ألفا و712 إصابة منها 56 إصابة جديدة، و17 ألفا و19 حالة شفاء، وفق آخر حصيلة محيّنة للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.وتوزعت الإصابات، الجديدة حسب المعتمديات، إلى 12 إصابة بقصر هلال، و11 إصابة بقصيبة المديوني، و7 إصابات بالساحلين، و6 إصابات بالمنستير، و6 إصابات ببنبلبة، و4 إصابات بطبلبة، و3 إصابات بالوردانين، وإصابتين بجمال، وإصابتين بالمكنين، وإصابة واحدة بكل من زرمدين، وبني حسان، والبقالطة.وسجلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير إلى غاية 12 ماي الجاري تراجع عدد الحالات النشطة إلى 1192 حالة نشطة، والحالات المقيمة بالمستشفيات العمومية وعدد من المصحات الخاصة بالجهة إلى 73 حالة، والنسبة الجهوية لإشغال أسرة "كوفيد" إلى 46.2 في المائة، في حين بلغت نسبة الاشغال بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير إلى72.7 في المائة.وشهدت الجهة الصحية مجدّدا تصنيف ولاية المنستير كولاية ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا خلال 14 يوما الأخيرة إلى غاية 12 ماي الجاري بعد تطور المعدل الجهوي للإصابات إلى 100 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.وتطوّر عدد المعتمديات ذات مستوى الاختطار المرتفع جدّا إلى 6 بعد ارتفاع عدد الإصابات بمعتمدية طبلبة إلى 100 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، إلى جانب الساحلين (193 إصابة)، وبنبلبة (169 إصابة)، والمنستير ( 148 إصابة)، والوردانين (137 إصابة)، وقصيبة المديوني (135 إصابة).وتصنّف معتمديات ذات مستوى اختطار مرتفع، معتمدية قصر هلال (95 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن)، والبقالطة (74 إصابة)، وصيادة لمطة بوحجر (62 إصابة)، وزرمدين (58 إصابة)، والمكنين (53 إصابة)، ومعتمديات ذات مستوى اختطار متوسط معتمديتا جمال (35 إصابة)، وبني حسان (28 إصابة).