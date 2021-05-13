وزارة التعليم العالي: استئناف الدروس وفقا للنظام الحضوري المندمج بداية من يوم الاربعاء 19 ماي

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ صادر عنها الاربعاء عن استئناف الدروس وفقا للنظام الحضوري المندمج بداية من يوم 19 ماي 2021واوضحت الوزارة انه تبعا لقرارات الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" بتاريخ 12 ماي 2021، ستستأنف الامتحانات والتربصات ومناقشة اعمال البحث يوم الاربعاء القادم (19 ماي)، وتفتح المبيتات الجامعية ، ابتداء من الاحد 16 ماي الجاري قصد تسهيل التوافد التدريجي للطلبة، على ان تستانف المطاعم الجامعية خدماتها يوم الاثنين 17 ماي 2021كما افادت الوزارة وفق ذات البلاغ ،أنّه تقرر منح أولوية التلقيح للفئات الاكثر عرضة لخطر فيروس كوفيد 19 من العاملين بالقطاع