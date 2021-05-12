وزير الفلاحة: صابة الحبوب لموسم 2021 ستكون أفضل من الموسم الفارط وفق المؤشرات الاولية

وات -

أكد وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيّد البحري بالنّيابة، محمد الفاضل كريّم، أن صابة الحبوب لموسم 2021 ستكون أفضل من الموسم الفارط، بحسب المؤشرات الأولى، مشيرا الى أن الاستعدادات لموسم الحصاد "تسير بنسق مرضي".وينتظر ان تبلغ صابة الحبوب في تونس للموسم الفلاحي 2021/2020 ، حوالي 17 مليون قنطار (7ر1 مليون طن) مقابل صابة بحولي 15 مليون قنطار في الموسم الفارط، وفق معطيات تحصلت عليها ''وات" من وزارة الفلاحة .يشار الى ان موسم حصاد القمح ينطلق رسميا على اقصى تقدير في الايام العشرة الأولى من شهر جوان، في ولايات الشمال حسب درجة نضج السنابل.ودعا كريّم، خلال جلسة عمل عقدت عن بعد، أمس الثلاثاء، وهي الثانية حول تقدّم الاستعدادات لموسم الحصاد على المستويين المركزي والجهوي، الى التقليص من نسبة ضياع الحبوب عند الحصاد عبر تعديل آلات الحصاد والتحسيس وتكوين فرق عمل على مستوى المعتمديات لضبط نسب الضياع بطرق علمية.وطالب بالاسراع في استكمال المصادقة على مراكز التجميع بكل الجهات وتدعيم المناطق ذات طاقة الخزن الضعيفة.وشدد على ضرورة تسريع إجلاء الحبوب في الآجال المطلوبة لتيسير عملية قبول الإنتاج من الفلاحين، اضافة الى التنسيق مع الأطراف المتدخلة (وزارتي التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والداخلية) لتفادي الحرائق وضمان سير الموسم في أفضل الظروف.وتطرق المشاركون الى مسألة تحديد موعد انطلاق موسم الحصاد، اعتمادا على قيس نسب الرّطوبة اضافة الى تأهيل مخابر تعيير الحبوب وإجلاء الحبوب من مراكز التجميع الى الخزانات المحورية لديوان الحبوب علاوة على ملف تمويل موسم الزراعات الكبرى.يذكر أن هذه الجلسة جمعت المديرين العامين المعنيين والمندوبين الجهويين للتّنمية الفلاحيّة للولايات المعنيّة بالزّراعات الكبرى وممثل عن غرفة مجمعي الحبوب.