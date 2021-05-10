نابل: منع انتصاب السوق الأسبوعية بقرمبالية والتجار يعمدون إلى غلق الطريق الوطنية رقم 1

وات -

تدخلت صباح اليوم الاثنين القوة العامة بمدينة قرمبالية لمنع تجار الملابس المستعملة وأنشطة أخرى غير غذائية من الانتصاب بفضاء السوق الأسبوعية ومخالفة قرار الحجر الصحي الشامل الذي تم إقراره بداية من يوم أمس من قبل رئاسة الحكومة توقيا من مزيد انتشار فيروس "كورونا".ونظم التجار، الذين تم منعهم من مواصلة الانتصاب بالسوق الأسبوعية التي تتزامن مع ثاني أيام الحجر الصحي الشامل، وقفة احتجاجية امام مقر معتمدية قرمبالية للتعبير عن رفضهم لهذا القرار وتمسكهم بمواصلة الانتصاب وترويج سلعهم ثم عمدوا إلى غلق الطريق الجهوية رقم 1 الرابطة بين قرمبالية وسليمان.و عبّر عدد من التجار في تصريحات متطابقة لـ(وات)، عن رفضهم لقرار الحجر الصحي الشامل، مطالبين الحكومة بمراجعة هذا القرار وتأجيل موعد تطبيقه الى ما بعد عيد الفطر حتى يتمكنوا من سداد الديون المتخلدة بذمتهم وتلبية حاجيات عائلاتهم التي تضررت لأشهر بسبب جائحة "كورونا".وعبر بائع الخضر والغلال، محمد الماجري، عن استغرابه من منع تجار الخضر من الانتصاب بالسوق الأسبوعية و السماح للباعة المنتصبين بالسوق البلدية من مواصلة نشاطهم، مؤكدا التمسك بالعمل وعدم الالتزام بالحجر الصحي.ومن جانبه، اعتبر بائع الملابس المستعملة عبد القادر عمار الاستثناءات التي لم تشمل صغار التجار تمثل مظلمة لهذه الفئة المتضررة من الجائحة باعتبار انها تعاني من خسائر كبيرة تراكمت خلال الأشهر الفارطة جراء الوضع الصحي الذي تعيشه البلا.وجدير بالذكر أن أصحاب المقاهي بقرمبالية عمدوا مساء أمس الاحد إلى فتح محلاتهم مخالفين لقرار حظر التجول و الحجر الصحي الشامل الذي يتواصل من يوم 9 إلى 17 ماي الجاري.