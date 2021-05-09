إحباط أربع عمليات هجرة سرية بحرا وضبط 215 مجتازا

وات -

أحبطت وحدات الحرس الوطني التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط، ليلة السبت الأحد، أربع عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وضبطت 215 مجتازا بينهم أجانب، وفق ما أفاد به (وات) الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي.وأوضح الجبابلي أن 128 من بين هؤلاء المجتازين ينتمون إلى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء (77 رجال و42 نساء و9 اطفال) و 85 تونسيا أصيلي ولايات صفاقس والمهدية والمنستير وسوسة والقيروان وتونس الكبرى، وتتراوح اعمارهم من سنتين الى 49 سنة، بينهم أربعة مفتش عنهم من أجل قضايا حق عام.وحجزت وحدات الحرس مركبين بحريين، في حين غرق مركب بعرض البحر. كما تم حجز كمية كبيرة من المحروقات والمؤونة وأجهزة تحديد المواقع، وفق ذات المصدر.وأذنت النيابة العمومية باتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.