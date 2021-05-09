   Sherine - بتوحشني  

إحباط أربع عمليات هجرة سرية بحرا وضبط 215 مجتازا

Publié le Dimanche 09 Mai 2021 - 18:41 قراءة: 0 د, 36 ث
وات - أحبطت وحدات الحرس الوطني التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط، ليلة السبت الأحد، أربع عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وضبطت 215 مجتازا بينهم أجانب، وفق ما أفاد به (وات) الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي.

وأوضح الجبابلي أن 128 من بين هؤلاء المجتازين ينتمون إلى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء (77 رجال و42 نساء و9 اطفال) و 85 تونسيا أصيلي ولايات صفاقس والمهدية والمنستير وسوسة والقيروان وتونس الكبرى، وتتراوح اعمارهم من سنتين الى 49 سنة، بينهم أربعة مفتش عنهم من أجل قضايا حق عام.


وحجزت وحدات الحرس مركبين بحريين، في حين غرق مركب بعرض البحر. كما تم حجز كمية كبيرة من المحروقات والمؤونة وأجهزة تحديد المواقع، وفق ذات المصدر.

وأذنت النيابة العمومية باتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 225536



En continu

Toutes les news

الأحد 09 ماي 2021 | 27 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21°
 31° % 49 :الرطــوبة
تونــس 17°
6.69 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
31°-1729°-1825°-1724°-1627°-15
  • Avoirs en devises
    20860,7

  • (7 mai)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,31529 DT        1$ =2,76293 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 mai)   1376,1 MDT