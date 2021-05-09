المنستير: المجلس القطاعي للتجارة يستنكر قرار الحكومة تنفيذ الحجر الصحي الشامل ويدعو التجار الى مواصلة العمل

وات -

عبر المجلس القطاعي للتجارة التابع للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير، عن استنكاره بعد قرار الحكومة تنفيذ حجر صحي شامل من 9 إلى 16 ماي 2021 تزامنا مع عطلة عيد الفطر.ودعا المجلس، في بيان نشره على الصفحة الرسمية للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير، منظوريه من التجار إلى مواصلة العمل خلال الأيام القادمة السابقة للعيد مطالبا "بوجوب تعويض الخسائر التي لحقتهم".واعتبر، في ذات البيان، أنّ قرار الحكومة فرض الحظر الصحي الشامل خلال الفترة السالف ذكرها إجراء اتخذ بصفة "متسرعة" وستكون تداعياته على المهنيين كارثية وستكبدهم خسائر جديدة فادحة تضاف إلى الخسائر التي تكبدوها في السنوات الأخيرة.وقال إن هذه الخسائر باتت تهدد آلاف الصناعيين والتجار والحرفيين بالاندثار بعد إفلاس الآلاف الآخرين علاوة على تداعياتها على القطاعات الأخرى المرتبطة بقطاع الملابس والجلود والأحذية والتي من شأنها أن تزيد في تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس، حسب ما جاء في نص البيان.وتلافيا لهذا الوضع دعا المجلس القطاعي للتجارة بالمنستير كافة التجار إلى مواصلة العمل خلال الأيام القادمة السابقة لعيد الفطر لتلبية حاجيات المستهلكين في هذه المناسبة الدينية المباركة ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مع الالتزام بتطبيق البرتوكول الصحي والتباعد الجسدي.