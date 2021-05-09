المنستير: المجلس القطاعي للتجارة يستنكر قرار الحكومة تنفيذ الحجر الصحي الشامل ويدعو التجار الى مواصلة العمل

وات - عبر المجلس القطاعي للتجارة التابع للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير، عن استنكاره بعد قرار الحكومة تنفيذ حجر صحي شامل من 9 إلى 16 ماي 2021 تزامنا مع عطلة عيد الفطر.
ودعا المجلس، في بيان نشره على الصفحة الرسمية للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير، منظوريه من التجار إلى مواصلة العمل خلال الأيام القادمة السابقة للعيد مطالبا "بوجوب تعويض الخسائر التي لحقتهم".
واعتبر، في ذات البيان، أنّ قرار الحكومة فرض الحظر الصحي الشامل خلال الفترة السالف ذكرها إجراء اتخذ بصفة "متسرعة" وستكون تداعياته على المهنيين كارثية وستكبدهم خسائر جديدة فادحة تضاف إلى الخسائر التي تكبدوها في السنوات الأخيرة.
وقال إن هذه الخسائر باتت تهدد آلاف الصناعيين والتجار والحرفيين بالاندثار بعد إفلاس الآلاف الآخرين علاوة على تداعياتها على القطاعات الأخرى المرتبطة بقطاع الملابس والجلود والأحذية والتي من شأنها أن تزيد في تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس، حسب ما جاء في نص البيان.
وتلافيا لهذا الوضع دعا المجلس القطاعي للتجارة بالمنستير كافة التجار إلى مواصلة العمل خلال الأيام القادمة السابقة لعيد الفطر لتلبية حاجيات المستهلكين في هذه المناسبة الدينية المباركة ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مع الالتزام بتطبيق البرتوكول الصحي والتباعد الجسدي.
ودعا المجلس، في بيان نشره على الصفحة الرسمية للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير، منظوريه من التجار إلى مواصلة العمل خلال الأيام القادمة السابقة للعيد مطالبا "بوجوب تعويض الخسائر التي لحقتهم".
واعتبر، في ذات البيان، أنّ قرار الحكومة فرض الحظر الصحي الشامل خلال الفترة السالف ذكرها إجراء اتخذ بصفة "متسرعة" وستكون تداعياته على المهنيين كارثية وستكبدهم خسائر جديدة فادحة تضاف إلى الخسائر التي تكبدوها في السنوات الأخيرة.
وقال إن هذه الخسائر باتت تهدد آلاف الصناعيين والتجار والحرفيين بالاندثار بعد إفلاس الآلاف الآخرين علاوة على تداعياتها على القطاعات الأخرى المرتبطة بقطاع الملابس والجلود والأحذية والتي من شأنها أن تزيد في تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس، حسب ما جاء في نص البيان.
وتلافيا لهذا الوضع دعا المجلس القطاعي للتجارة بالمنستير كافة التجار إلى مواصلة العمل خلال الأيام القادمة السابقة لعيد الفطر لتلبية حاجيات المستهلكين في هذه المناسبة الدينية المباركة ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مع الالتزام بتطبيق البرتوكول الصحي والتباعد الجسدي.
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