رضا الباهي مديرا للدورة 32 لايام قرطاج السينمائية

جددت وزارة الشؤون الثقافية الثقة في المخرج السينمائي رضا الباهي ليكون مدير الدورة 32 لايام قرطاج السينمائية المزمع تنظيمها من 30 اكتوبر الى 06 نوفمبر 2021 وذلك للمرة الثانية على التوالي وفق بلاغ صادر لها للعموم.واكدت الوزارة في ذات البلاغ ان" تجديد الثقة في رضا الباهي لادارة احد اهم التظاهرات السينمائية على الصعيدين العربي والافريقي تاتي بعد نجاحه مع فريقه في تنظيم دورة استثنائية لايام قرطاج السينمائية السنة الفارطة كان لها الوقع الجيد في تونس وخارجها على الرغم من الظروف الصحية الصعبة".وقد انطلق رضا الباهي في الاعداد للدورة القادمة من المهرجان من خلال الاعلان عن فتح باب التسجيل للافلام الطويلة والقصيرة الراغبة في المشاركة في الدورة 32 لايام قرطاج السنيمائية على الرابط التالي:وتهم المشاركات ضمن المسابقة الرسمية الافلام الروائية وافلام التحريك والافلام الوثائقية العربية والافريقية كما سيتم الاخذ بعين الاعتبار الافلام التي قامت بالتسجيل سنة 2020.ويعد رضا الباهي ابن مدينة القيروان (72 عاما) احد اهم الوجوه السينمائية التونسية والعربية حيث يملك رصيدا ثريا من الافلام الروائية والتسجيلية من اهمها "شمس الضباع" و"العتبات الممنوعة" و"السنونو لا يموت في القدس" و"الملائكة" و"زهرة حلب" كما قام بتدريس الاخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما بتونس.