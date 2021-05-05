كوفيد - 19: 512 من المرضى يقيمون بأقسام العناية المركزة و177 مريضا تحت التنفس الاصطناعي.

أفادت وزارة الصحة صباح اليوم الاربعاء أن عدد المرضى بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بلغ بتاريخ يوم 3 ماي الجاري 2792 مريضا موزعين بين 2268 بالقطاع العام و524 بالمصحات الخاصة.وأضافت وزارة الصحة في بلاغ لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي اليوم أن 512 من المرضى يقيمون بأقسام العناية المركزة و177 مريضا تحت التنفس الاصطناعي.ولفتت الوزارة في هذا الصدد الى أن نسبة اشغال أسرة الأكسيجين بلغت بتاريخ 3 ماي الجاري 70 بالمائة في حين بلغت نسبة أسرة الإنعاش 90 بالمائة بنفس التاريخ.