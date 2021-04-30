مدينة العلوم: فلكيا، عيد الفطر سيكون يوم 13 ماي 2021

وات -

أعلنت مدينة العلوم بتونس، مساء اليوم الجمعة، أنه بالاعتماد على الحسابات الفلكية فان يوم الأربعاء 12 ماي القادم سيكون متمما للثلاثين من شهر رمضان1442 على ان يكون يوم 13 ماي 2021 هو أول أيام العيد.وأوضحت، في بلاغ لها تحصلت (وات) على نسخة منه، أن عملية رصد هلال شهر شوال 1442 في تونس وفي معظم الدول الإسلامية يكون بعد غروب شمس 29 رمضان 1442 الموافق ليوم الثلاثاء 11 ماي 2021 وبالاعتماد على الحسابات الفلكية يتعذر رؤية الهلال.وفسّرت أن اقتران القمر مع الشمس يكون يوم 11 ماي القادم على الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس كما سيغرب القمر بضع دقائق قبل غروب الشمس وبالتالي ستكون رؤية الهلال مستحيلة في تلك الليلة.وذكرت في بلاغها أن سماحة مفتي الجمهورية هو الجهة الرسمية الوحيدة المخول لها الإعلان عن بداية الأشهر الهجرية.