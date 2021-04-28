نبيل معلول " مباراة تونس وسوريا صعبة بالنسبة لي من الناحية العاطفية "

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اوضح نبيل معلول مدرب المنتخب السوري لكرة القدم ان مجموعات بطولة كاس العرب جاءت متوازنة في العموم وانه يصعب التكهن بحظوظ المنتخبات في الدور الاول للبطولة . .ولاحظ ان يعض منتخبات "عرب افريقيا" قد تكون محرومة من عدد من محترفيها في اوروبا خلال كاس العرب في ديسمبر المقبل وهوما قد يؤثر على مستوى ادائها.وقال نبيل معلول في تصريح لبرنامج "المجلس "في قناة الكاس القطرية " ان المباراة بين منتخبي تونس وسوريا في اطار المجموعة الثانية ضمن الدور الاول لكاس العرب ستكون شيقة و"صعبة من الناحية العاطفية "بالنسبة لي ".ويذكر ان نبيل معلول الذي سبق له تدريب المنتخب التونسي سيجد نفسه يقود منتخب سوريا في مواجهة المنتخب التونسي في اطار كاس العرب ( المجموعة الثانية).واضاف معلول في تصريح لبرنامج "المجلس "في قناة الكاس القطرية ان توقيت البطولة مفيد للمنتخب السوري معربا عن امله في ان يكون منتخب سوريا جاهزا لخوض الرهان .ووضعت عملية القرعة منتخبات تونس وسوريا و الامارات و المتاهل من موريتانيا و اليمن في المجموعة الثانية .