   Om Kalthoum - حب ايه  

نبيل معلول " مباراة تونس وسوريا صعبة بالنسبة لي من الناحية العاطفية "

Publié le Mercredi 28 Avril 2021 - 08:37 قراءة: 0 د, 49 ث
وات - اوضح نبيل معلول مدرب المنتخب السوري لكرة القدم ان مجموعات بطولة كاس العرب جاءت متوازنة في العموم وانه يصعب التكهن بحظوظ المنتخبات في الدور الاول للبطولة . .

ولاحظ ان يعض منتخبات "عرب افريقيا" قد تكون محرومة من عدد من محترفيها في اوروبا خلال كاس العرب في ديسمبر المقبل وهوما قد يؤثر على مستوى ادائها.


وقال نبيل معلول في تصريح لبرنامج "المجلس "في قناة الكاس القطرية " ان المباراة بين منتخبي تونس وسوريا في اطار المجموعة الثانية ضمن الدور الاول لكاس العرب ستكون شيقة و"صعبة من الناحية العاطفية "بالنسبة لي ".

ويذكر ان نبيل معلول الذي سبق له تدريب المنتخب التونسي سيجد نفسه يقود منتخب سوريا في مواجهة المنتخب التونسي في اطار كاس العرب ( المجموعة الثانية).
واضاف معلول في تصريح لبرنامج "المجلس "في قناة الكاس القطرية ان توقيت البطولة مفيد للمنتخب السوري معربا عن امله في ان يكون منتخب سوريا جاهزا لخوض الرهان .
ووضعت عملية القرعة منتخبات تونس وسوريا و الامارات و المتاهل من موريتانيا و اليمن في المجموعة الثانية .

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 224902

Fenac  (Tunisia)  |Mercredi 28 Avril 2021 à 09h 55m |           
في ديسمبر بعد 8 أشهر الى ذلك الحين تكون سوريا قد عادت مجددا الى الحرب الأهلية وكفى المؤمنين شر قتال



En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 28 أفريل 2021 | 16 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:42 19:07 16:02 12:24 05:29 03:53
24°
 25° % 43 :الرطــوبة
تونــس 15°
1.54 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
25°-1528°-1631°-1625°-1924°-17
  • Avoirs en devises
    21186,2

  • (27 avril)
  • Jours d'importation
    148
  •              1 € = 3,32164 DT        1$ =2,74561 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 avril)   377,5 MDT