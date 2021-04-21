الرابطة2 - دورة الصعود - الترجي الجرجيسي وامل حمام سوسة غدا من اجل الانفراد بالصدارة

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سيخوض الترجي الرياضي الجرجيسي وامل حمام سوسة يوم غد مباراة هامة في مسار التاهل الى الرابطة المحترفة الاولى عن المجموعة الثانية حيث يسعى كل فريق الى الانفراد بالصدارة باعتبار ان الفوز فيها سيفتح المجال لاحدهما لقطع خطوة حاسمة للصعود.ويحتل الفريقان المركز الاول برصيد 3 نقاط من فوز وحيد في الجولة الاولى وسيكون التنافس على اشده في قمة الجولة الثانية بين فريقين سبق لهما ان لعبا ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى ويبحثان عن طريق العودة للعب ضمن النخبة الاولى . وسيكون هدفهما الانفراد بالصدارة في المجموعة الثانية وتحقيق الصعود والعودة الى بطولة الرابطة الاولى علما ان فرق المجموعة تتراهن من اجل بطاقة وحيدة .وكان الترجي الجرجيسي تصدر ترتيب مجموعته في المرحلة الاولى متبوعا بامل حمام سوسة في المركز الثانيوفاز الترجي الجرجيسي على الملعب الصفاقسي في الجولة الاولى 2-صفر فيما تفوق نادي حمام سوسة على مستقبل قابس 1 - صفروسيدير المباراة التي تنطلق على الساعة الواحدة والنصف(س 13و30د) بملعب سليمان الحكم يوسف السرايريوفي مباراة ثانية لحساب نفس المجموعة ستجمع بين مستقبل قابس والملعب الصفاقسي سيكون شعار الفريقين تفادي الهزيمة لان اي خسارة ستقصي صاحبها كليا من رهان الصعود خاصة وانهما انهزما في الجولة الاولى واي عثرة اخرى تعني الخروج من دائرة المنافسة على بطاقة الصعودوسيدير اللقاء الذي ينطلق غدا على الساعة الواحدة والنصف بملعب حمام الانف الحكم ايمن نصري.