تفكيك شبكة مختصة في تهريب المخدرات ببن عروس والقبض على إثنين من عناصرها

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فككت دورية تابعة للإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس، الإثنين، شبكة مختصة في تهريب المخدرات وألقت القبض على شخصين يقطنان بجهة تونس العاصمة، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء.وحجزت الدورية كمية من مخدّر "الهيروين" بمنزلهما، وكمية من مخدر القنب الهندي ("زطلة") ومن بذور نبتة "الماريخوانا" وسيارة تمّ استغلالها في ترويج المخدرات، إلى جانب حجز دفاتر بنكية وهواتف جوالة، وفق ذات المصدر.وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما.